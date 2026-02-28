Gaziantep’ten Halep’in inşasına destek

Suriye'nin özgürleşmesinin ardından Halep'in imarına yönelik çalışmalar kapsamında kentte 2 Millet Bahçesi yapılması için protokol imzalandı. Bahçelerden birine Recep Tayyip Erdoğan adı verilecek. İmzalanan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halep Valiliğine 5 otobüs, Şahinbey Belediyesi de 5 çöp kamyonu ile 750 çöp konteyneri hibe etti.

Halep Valiliği'de iki şehir arasında yapılan protokol imza programı kapsamında Halep'e hibe edilen otobüs ve kamyonlar için teslim töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ile belediye başkanları ile Suriye'de yardım faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

HALEP'İN HUZURU GAZİANTEP'İN HUZURU

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Halep'te kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Çünkü biz sadece komşu değiliz, biz aynı zamanda kadim bir tarihin ve ortak bir medeniyetin evlatlarıyız. Gaziantep ve Halep, geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kapılarımızı ve gönüllerimizi sizlere açtık, ekmeğimizi paylaştık. Bugün burada atılan bu imzalar, sadece kağıt üzerinde kalan protokoller değil, kardeşliğimizin yeni bir nişanesidir. Halep'in yeniden ayağa kalkması, buradaki yaşamın normale dönmesi bizim en büyük temennimizdir. Teknik destekten altyapıya, sosyal alanlardan yardımlaşmaya kadar her alanda iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Halepli kardeşlerimizin huzuru, Gaziantep'in huzuru demektir. Bu birlikteliğin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim etsin" dedi.

"KARDEŞTEN KARDEŞE HEDİYE"

Gaziantep'ten yapılan yardımları bağış olarak değil kardeşten kardeşe gelen hediyeler olarak gördüklerini ifade eden Halep Valisi Azzam el-Garib de "Gerçekten bugün bizim için çok tarihi bir gün. Halep ve Gaziantep arasındaki bu köklü bağların, bu imzalarla taçlandırılması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Öncelikle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Suriye halkına ve özelde Halepli kardeşlerimize verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, zor günlerimizde yanımızda olduğunu, kapılarını ve gönüllerini bize açtığını asla unutmayacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize sağladığı teknik destek, mühendislik paylaşımları ve bugün verilen 5 otobüs hibesi, ulaşım sorunlarımızın çözümünde büyük bir adım olacaktır. Ayrıca, Halep'in kalbinde yapılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesi, halkımız için bir nefes alanı ve kardeşliğimizin kalıcı bir nişanesi olacaktır. Bizler aynı tarihin ve aynı coğrafyanın çocuklarıyız. Sınırlar bizi ayırsa da gönüllerimiz birdir. Bu projeler ve iş birliği protokolleri sayesinde Halep'in yeniden ayağa kalkacağına ve eski güzel günlerine döneceğine olan inancımız tamdır. Gaziantep heyetine, Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye ve emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının bu bereketli gününde bizlerle aynı sofrayı paylaştığınız için onur duyduk. Şu an kendimizi burada bir aile içerisinde hissediyoruz. Suriye ve Türkiye arasındaki, kardeşler arasındaki asıl tarihi ilişkileri tüm nesillere ve tüm dünyaya hatırlatıyoruz.

Gerçek kardeşliğin ne demek olduğuna dair yeni bir mesaj veriyoruz; bu kardeşlik zor günlerde ortaya çıktı, şimdi refah döneminde de devam ediyor. Her zaman el ele veriyoruz ve birbirimize yardımcı oluyoruz. Geçmişten günümüze olan bağlarımız güçlüdür ve öyle kalacaktır. Aramızdaki ilişkiler sadece sıradan bağlar değil, kardeşlik ve akrabalık bağlarıdır. Bugün, gerçek bir Türkiye-Suriye kardeşlik günü olmuştur. Sabah saatlerinde ekonomi alanında önemli imzalar atıldı. Şimdi ise bu toplantıda geçen yıl başlattığımız görüşmeleri somut adımlara döküyoruz. Sayın Fatma Şahin'den ve Sayın Mehmet Tahmazoğlu'ndan gelen yardımları sadece birer bağış değil, kardeşten kardeşe gelen hediyeler olarak görüyoruz. Birazdan hep birlikte iftar sofrasında buluşacağız. Bu, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği simgeleyen yeni bir tablodur" şeklinde konuştu.

"BUGÜN KARDEŞİMİZDEYİZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Bugün kardeşimizdeyiz, komşumuzdayız. Sahabelerin bize emanet ettiği Halep ve Gaziantep'in ortak geçmişinin sahibi olarak bugünün şahitliğindeyiz. Ve inşallah bu imzalarla ortak geleceğe doğru gidiyoruz. Çünkü biz ortak kültürün, ortak tarihin, ortak medeniyetin çocuklarıyız. Kardeş olmak, aile olmak demektir. Kader birliği yapmak demektir. 13 yıl önce komşumuzdaki yaşananların en ağır acısını yüreğimizde hissettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın insani bakışıyla ülkemizi açık kapı sistemiyle kardeşlerimize açtık, yuvalarımızı açtık, soframızı açtık, acılarımızı paylaştık. Çünkü bizim inancımıza göre acılar paylaşınca azalır, sevinçler paylaşınca artar. Biz zaten kardeştik. 13 yıl önce Gaziantep Halep'teydi, Halep Gaziantep'teydi. Eski özlediğimiz günlere dönüşümüz için yardımlaşmaya ihtiyacımız var. Bugün bu büyük heyetle katılmamızın nedeni de budur. Sivil toplumuyla, milletvekiliyle, genel merkeziyle, ulusal ve yerel basınıyla hep birlikte kardeşlerimizin yanındayız. Biz değerli Valimizle bir araya geldiğimizde bizden talepleri oldu. En önemli şey burada beşeri sermaye çok önemli. Belediyecilikte eğitim çok önemliydi. Ortak proje yapmak için bizden buraya mühendis, mimar, belediyeci kardeşlerimiz Gaziantep'ten geldi, birlikte ortak proje üretmeye çalıştılar" diye konuştu.

100 BİN HALEPLİ DÖNDÜ

Gaziantep'ten yaklaşık 100 bin Suriye vatandaşının Halep'e geri döndüğünü belirten Şahin, " Toplu taşıma ihtiyacı arttığı için bugün bu attığımız imzayla, meclisimizden karar aldık; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 5 otobüsünü Halep'imize hediye ediyoruz. Sağ olsun Sayın Valim bize şehrin merkezinde 150 dönümlük çok önemli bir yeşil alan verdi. Gaziantep'te doğmuş, şu anda Halep'e dönmüş çocukların bizden en büyük talebi: 'Başkanım, bize Galle Park gibi Millet Bahçesi ne olur yap' oldu. Bugün bu imzayla hızlı bir şekilde Galle Park'taki, şehrimizdeki çok önemli millet bahçelerinin olduğu gibi, Halep'in merkezinde de çok güzel bir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yapacağız. Bu da hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

230 BİN METREKARELİK PARK

Halep'in yeniden ihyası için her türlü desteği verdiklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Gaziantep ve Halep sadece en yakın komşu değil, tarih boyunca ortak bir kültürün birer parçası olan iki kardeş şehirdir. 2011 yılından bu yana Gaziantep'e yaklaşık 450 bin Suriyeli kardeşimiz geldi. Biz Şahinbey ilçemizde 15 yıl boyunca yaklaşık 300 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ettik. Şu an bunlardan yaklaşık 100 bini Halep'e geri döndü, 200 binin üzerindeki kardeşimiz ise halen Şahinbey'de misafirimiz olarak kalmaya devam ediyor. Suriye'deki savaşın ardından, son iki ay içerisinde Halep'i üçüncü kez ziyaret ediyoruz. Biz Şahinbey Belediyesi olarak, tıpkı Büyükşehir Belediyemiz gibi, Halep'in yeniden ihyası noktasında her türlü desteği veriyoruz. Bugün Halep'in belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet çöp kamyonu ve 750 adet çöp konteynerini getirip teslim ediyoruz. Halepli kardeşlerimiz Gaziantep'teki parkları çok iyi biliyorlar. Büyükşehir Belediyemizden Galle Park benzeri bir park istedikleri gibi, bizden de Yeşilvadi projemizin bir benzerini istediler. Biz de 230 dönümlük bir alan üzerinde bu parkın yapımına başladık. İnşallah bahar aylarında bu parkı Halepli kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdi protokolümüzü imzalayıp bunu hayata geçireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum" diye konuştu.