Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’ten İsrail markalarına boykot: “Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!”
Giriş Tarihi: 3.11.2023 16:51 Son Güncelleme: 3.11.2023 16:55

Gaziantep’ten İsrail markalarına boykot: “Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!”

İsrail’in Gazze’deki Filistinli sivillere yönelik katliam saldırıları sonrasında Türkiye’de İsrail markalarına yönelik boykot çağrıları yapıldı, çeşitli gruplar boykotun yayılması için eylemler yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de İsrail’e ait markaların ürünlerini satmama kararı alarak “Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!” mesajıyla boykota katıldı .

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Gaziantep’ten İsrail markalarına boykot: “Gazi şehir Gaziantep, Filistin’in yanında!”

İşgalci ve katil İsrail, Gazze Şeridi'ne başlattığı katliam saldırılarında 28. gününde saldırılarını hem karadan hem denizden hem de havadan sürdürürken, bu saldırılarda bugüne kadar 3 bin 760'ı çocuk olmak üzere toplamda 9 bini aşkın Filistinli sivil öldürüldü. 32 bin sivil ise yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te ise İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler ve hırsızlar (yerleşimciler) 134 Filistinliyi öldürdü.

GAZİANTEP'TEN İSRAİL MARKALARINA BOYKOT

İsrail'in katliam saldırıları sonrasında ise Türkiye'de İsrail markalarına yönelik boykot çağrıları yapıldı, çeşitli gruplar boykotun yayılması için eylemler yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de İsrail'e ait markaların ürünlerini satmama kararı alarak boykota katıldı. Belediyenin resmi Twitter/X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında! Gaziantep Büyükşehir'e ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerine yer yok. Zalimliğe ve haksızlığa karşı duruşumuzu sürdürüyoruz. #Filistin #Dayanışma #Boykot" denildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Sosyal tesislerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır."

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Gaziantep’ten İsrail markalarına boykot: “Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!”
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