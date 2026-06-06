Gaziantep’ten Sakarya’ya 4 ay önce taşınmışlardı: Okul servisinin çarptığı 16 yaşındaki Muhammed yaşamını yitirdi

Kaza, 1 Haziran Pazartesi günü Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Okul servisi, scooter kullanan 16 yaşındaki Muhammet Serkan Akyıldız'a ardından karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Muhammet Serkan Akyıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLESİYLE BİRLİKTE 4 AY ÖNCE SAKARYA'YA TAŞINMIŞTI

Hayatını kaybeden Muhammet Serkan Akyıldız'ın aslen Gaziantepli olduğu ve yaklaşık dört ay önce ailesiyle birlikte Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Dilmen Mahallesi'ne taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.