Gaziemir İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle İZBAN Gaziemir İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Gaziemir İZBAN, İzmir'de en çok ziyaret edilen noktalardan birisi konumundadır. Ayrıca bu ray sistemleri oldukça eskiden beri kullanıldığı için de bu noktaların belirli bir tarihi değeri bulunmaktadır. Bu nedenle de pek çok kişi ziyaret etmektedir. Fakat bu noktaya yol tarifi ile de nasıl gidildiğini birçok kişi bilmemektedir. Bunun yanında Gaziemir İZBAN'ın birçok kişi her gün kullandığı için hareket saati ve kaç dakikada geçtiği bilgilerini öğrenmek zaman kazanmak açısından oldukça önemlidir. Peki, yol tarifi ile İZBAN Gaziemir İstasyonu nerede ve nasıl gidilir? Gaziemir İZBAN kaç dakikada bir geçiyor? İşte cevaplar…

Gaziemir İZBAN Saatleri

Gaziemir İZBAN saatleri oldukça değişkenlik gösterebilmektedir. Gidilecek istasyona göre farklı hareket saatleri bulunmaktadır. Örneğin 07:45'te Gaziemir'den kalkan İZBAN, 08:24'te Tepeköy'e ulaşmaktadır. Bunun yanında 06:00 da ilk seferler başlamakla birlikte 00:30'a kadar devam etmektedir. Seferler genellikle 12 ile 24 dakika da bir gerçekleşmektedir.

Gaziemir İZBAN İstasyonu Nerede?

Gaziemir Tren İstasyonu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yer alan TCDD'ye ait tren istasyonudur. İzmir-Alsancak - Eğirdir demiryolu üzerinde yer almaktadır. Ottoman Railway Company / Osmanlı Demiryolu Şirketi (ORC) tarafından İzmir - Aydın demiryolu hattı için inşa edilerek 30 Ekim 1858'de hizmete girmiştir. ORC Şirketi, 1 Haziran 1935'te TCDD tarafından satın alınarak feshedilmiş ve şirketin işlettiği hatlar ve tren istasyonları TCDD'nin denetimine girmiştir.

TCDD tarafından 1970'te yeniden inşa edilerek tekrar hizmete giren istasyon, 1970 - 2006 yılları arasında Alsancak - Cumaovası Banliyö Treni'ne hizmet vermiş, 2006'da İZBAN projesinin inşası kapsamında kapatılmış ve İZBAN A.Ş. tarafından elektrifikasyon altyapısıyla yeniden inşa edilerek 30 Ağustos 2010'da tekrar hizmete girmiştir. Üç raylı bir demiryolu hattı içinde üç raya hizmet veren bir ada platformu ve bir kenar platformdan oluşan istasyonun, ada platformu İZBAN (Cumaovası - Menemen) Banliyö Trenleri'ne, kenar platformu ise Göller Ekspresi Anahat Trenleri'ne ve Basmane - Denizli, Basmane - Nazilli, Basmane - Ödemiş ve Basmane - Tire Bölgesel Trenleri'ne hizmet vermektedir.

İstasyon, aynı zamanda -yine 30 Ekim 1858'de hizmete giren ve 1986 yılında kapatılan- Gaziemir - Seydiköy şube demiryolu'nun başlangıç noktasıdır. Gaziemir İZBAN İstasyonunun adresi ise şu şekildedir: