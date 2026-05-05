Gaziemir’de bankamatik tartışması

Gaziemir Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısına bankamatik çalışan iddiaları damga vurdu. Uşak Belediyesine gerçekleştirilen rüşvet operasyonu ile Türkiye'nin gündemine oturan ve daha sonra Bornova ve Buca Belediyelerine sıçrayan bankamatik çalışan iddiaları bu sefer de CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne sıçradı.

BANKAMATİK ÇALIŞAN KAÇ KİŞİ VAR

Belediye Meclisinin Mayıs Ayı oturumunda söz alan MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, Başkan Işık'a; "Gaziemir Belediyesinde kaç tane bankamatik çalışan var?" diye sordu.

KAMU ZARARINI SİZDE CEBİNİZDEN ÖDEYECEK MİSİNİZ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Uşak Belediye Eski Başkanı Özkan Yalım'ın, sevgililerinden birinin Bornova Belediyesinde bankamatik olarak çalıştığını hatırlatan Şahin: "En son CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanının da Buca Belediyesinde bankamatik olduğu basına yansıdı. Hele Gaziemir'de durum daha da vahim. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir yakını Gaziemir Belediyesinde istisnai kapsamda memur yapıldı. Maaş ödendi ama kendisini bir kez görmedik. Öğrendiğimiz kadarıyla kendisinin Antalya Büyükşehir Belediyesine geçtiği iddia ediliyor. Çalıştığı süre içerisinde hangi günler belediyemizde bulunmuştur? İşe gelmeden maaş aldığı doğru mudur?

Bu iddialar doğruysa siz de Bornova Belediye Başkanı gibi oluşan kamu zararını cebinizden ödeyecek misiniz? Bu konuyla ilgili ilave bir sorum olacak: Sürekli diğer kurumlardan personel getiriyorsunuz. Gaziemir Belediyesinde bu işleri yapacak yeterlilikte hiç personelimiz yok mu? Bu kadar tasarruftan bahsederken, para yok derken kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına mevcut personelimizin değerlendirilmesi gerekmez mi? Yoksa sizi adaylaştıranlara karşı diyet borcunuzu mu ödüyorsunuz?" diye sordu. Şahin'in sözlerine sinirlenen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Işık; "Gelen kişinin Gaziemir'e bir şey katıp katmayacağına bakın." İfadelerini kullandı.