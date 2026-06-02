Gaziosmanpaşa’da atıklar enerjiye dönüşüyor! 60 binden fazla ağacın kesilmesi önlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, çevre elçileri, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çevre yürüyüşüyle başladı. Program, Belediye Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan geri dönüşüm projeleri sergilenirken, "Atıktan Sanata Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çevre elçilerine ödüllerinin takdim edildiği programda sıfır atığın önemi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da paylaşıldı.

"EVSEL ATIKLARIMIZIN YÜZDE 60'I ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin önemine dikkat çekerek çevreyi korumanın gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sıfır atık konusunda örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldığını belirten Karadeniz, ilçede görev yapan 8 aracın yalnızca sıfır atık toplamak için hizmet verdiğini ifade etti. Karadeniz, "Evsel atıklarımızın yaklaşık yüzde 60'ını enerjiye dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Ambalaj atıklarından tekstil atıklarına, elektronik atıklardan atık pillere, ömrünü tamamlamış lastiklerden atık yağlara kadar birçok atığı kaynağında ayrıştırıyor ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz." dedi.

KARADENİZ, "AHŞAP VE AĞAÇ DALI ATIKLARINDAN ENERJİ ÜRETEN ÖNCÜ BELEDİYELERDEN BİRİYİZ"

Sıfır atık çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildiğini belirten Karadeniz, budama sonucu ortaya çıkan ahşap ve ağaç dalı atıklarının da enerji üretiminde değerlendirildiğini söyledi. Karadeniz, "Kaynağında ayrıştırdığımız ahşap ve ağaç dalı atıklarını enerji üretiminde değerlendiriyoruz. Birçok yerde atık olarak görülen bu malzemeleri yeniden enerjiye dönüştürüyor, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bir kaynağa dönüştürüyoruz. Bu alanda örnek gösterilen belediyeler arasında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

60 BİNDEN FAZLA AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTULDU

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 3 bin 356 ton ambalaj atığı, 367 ton tekstil atığı, 40 ton atık yağ, 4 bin 780 kilogram elektronik atık, 1.675 kilogram atık pil, 9 bin 791 ton endüstriyel atık ile 4 bin 36 ton ahşap ve iri hacimli atık geri dönüşüme kazandırıldı.Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ilçe genelinde 60 binden fazla yetişkin ağacın kesilmesi önlenirken, yaklaşık 94 milyon litre su ve 13 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Bu kazanımların yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğünde, 50 hektarlık bir orman alanının korunmasına karşılık geldiği belirtildi.

40 MİLYAR LİTRE SU KORUNDU

Programda atık yağların çevre üzerindeki etkisine de dikkat çekildi. Bir litre atık yağın yaklaşık 1 milyon litre suyu kirletebildiğini belirten Karadeniz, Gaziosmanpaşa'da yılda yaklaşık 40 ton atık yağ toplandığını ve bu sayede yaklaşık 40 milyar litre suyun kirlenmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur da çevre bilincinin özellikle genç nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Gaziosmanpaşa'nın sıfır atık ve çevre çalışmalarıyla İstanbul'daki ilçeler arasında pozitif yönde ayrıştığını ifade etti. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, mevcut kaynakların verimli kullanılmasının ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparken, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ise çevre konusunda yürütülen çalışmaların gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi taşıdığını belirtti.

HÜRRİYET MAHALLESİ VE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİNDEN ÖRNEK KATKI SAĞLANDI

İlk 5 aylık verilere göre Hürriyet Mahallesi'nde hanelerden aylık ortalama 20 ton, yıllık bazda ise yaklaşık 240 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre gönüllüsü Filiz Baskın Aksu'nun ise yaklaşık 6 ton atığı geri dönüşüme kazandırarak 102 yetişkin ağacın kesilmesini önlediği belirtildi.

ÇEVRE ELÇİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Program kapsamında çevre elçilerine ödülleri takdim edilirken, öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm projeleri ve Atıktan Sanata Sergisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda çevre çalışmalarının, Çevre Haftası boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör