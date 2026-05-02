Gaziosmanpaşa’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu buluşması! “Birlikte Türkiye’yiz” mesajı

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Buluşması, geniş katılımla gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve Bölge Milletvekilleri katıldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA GÜÇLÜ BİR BİRLİK VE DAYANIŞMA VAR

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziosmanpaşa'da son dönemde ortaya konulan yönetim anlayışına dikkat çekerek, geçmişte zor süreçlerden geçen belediyenin bugün çok daha güçlü bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Yılmaz, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal hayatı destekleyen, vatandaşla teması güçlü tutan ve şehirde aidiyet duygusunu canlı tutan hizmet anlayışının önemine vurgu yaparak, Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve ekibini tebrik etti.

86 MİLYON OLARAK BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ

Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Yılmaz, "Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Çerkesiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı. Toplumsal birlikteliği bozmak isteyen girişimlere karşı güçlü bir duruş sergileneceğini belirten Yılmaz, fitne ve ayrıştırma çabalarına fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU, TÜRKİYE'NİN KALKINMA GÜCÜDÜR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye için stratejik önemine dikkat çeken Yılmaz, bölgenin tarihî, kültüeral ve ekonomik potansiyeline işaret etti. Terörün uzun yıllar bölgenin gelişimini engellediğini ifade eden Yılmaz, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonuyla bu makûs talihi geride bırakıyoruz." dedi.

Sağlanan huzur ortamıyla birlikte bölgede ekonomik hareketliliğin arttığını belirten Yılmaz, ihracatın 800 milyon dolardan 13 milyar doların üzerine çıktığını, GAP ve DAP bölgelerine trilyonlarca liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

İSTANBUL'DAKİ HEMŞEHRİLİK BAĞI KALKINMAYI GÜÇLENDİRİYOR

İstanbul'da yaşayan Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların, memleketleriyle kurdukları bağın kalkınma açısından kritik rol oynadığını ifade eden Yılmaz, bu bağın yatırım ve üretim açısından önemli bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

GAZİOSMANPAŞA'DA BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Programda yapılan konuşmalarda, Gaziosmanpaşa'nın farklı şehirlerden gelen vatandaşların bir arada yaşadığı, güçlü bir dayanışma kültürüne sahip örnek ilçelerden biri olduğu vurgulandı. "Bizim anlayışımızda ayrı gayrı yoktur, birlik vardır." mesajının öne çıktığı buluşmada, aynı mahallede, aynı şehirde ortak bir yaşamın paylaşıldığına dikkat çekildi.

BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA DA O OLACAK

Türkiye'nin kalkınma vizyonuna değinen Yılmaz, "Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak. Bu dönüşüm kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ KARADENİZ: "BİZ BİRİZ, AYNI GELECEĞİN YOLCUSUYUZ"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bizim en büyük gücümüz; aynı bayrağın altında bir araya gelebilmemizdir. Bizim en büyük gücümüz; farklılıklarımızı zenginlik olarak görebilmemizdir. Ve biz bu duyguyu koruduğumuz sürece hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamaz."

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Yoğun ilgi gören programa; sivil toplum kuruluşları, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı güçlü bir atmosferde tamamlandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör