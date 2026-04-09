Gaziosmanpaşa’da inanılmaz hırsızlık: O kadınlar kamerada! Aynı binadan yüzlerce binlik vurgun...

'CAN GÜVENLİĞİMİZ SIKINTIDA'

Yönetici Taşcı, "Çarşamba günü binaya giren hırsızlar ilk önce şu sarı binaya uğramışlar. Oradan kapıyı açan bir yaşlı teyzeye yardım için geldiklerini söylemişler. Ve herhalde teyze de bir miktar para vermiş onlara. Bağış toplama adına, evet bağış toplama adına ondan para almışlar. Hızlı hızlı gelerek bizim binaya doğru yönelmişler. Hatta burada öteki kadın bir beş dakika falan bizim yan binanın merdiveninde oturmuş. İşte o iki kişi çalıştıkları için, yani organize ekip; bir kişi yan taraftaki binanın merdiveninde beş dakika oturmuş, beklemiş yani arkadaşını. Ve ondan sonra hızlı bir şekilde bizim binaya giriş olmuş. Bizim binada kalma süreleri de üç dakika. Çünkü o gün pazar olduğu için aktifti bina ve hemen çıkış yapmışlar. Biz bina sakinleri olarak gerçekten çok tedirginiz. Evde yaşlılar var, çocuğu olanlar var. Yani insanlar kapıyı açmaktan tedirgin oluyorlar. Kim geldi; kargocu mu geldi, hırsız mı geldi, ellerinde bir şey var mı? Daha kaç kere gelmeleri lazım? Can güvenliğimiz sıkıntıda. Çünkü elleri boş mu dolu mu bilmiyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Tabii ki korku içinde herkes, biz de aynı şekilde korku içerisindeyiz. Yani bir gün arayla gelmeleri insanı daha çok tedirgin ediyor. Gece mi gelir gündüz mü gelir, 7/24 nöbet tutma şansımız sıfır. Yani bunların bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Eşkaller belli, her şey belli. Şikayette bulunduk, karakola gittik, eşkallerini verdik, dilekçemizi sunduk, kayıplarımızı söyledik. Bir an önce de bulunmalarını istedik" dedi.