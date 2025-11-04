Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da operasyon: 53 kilo ele geçirildi!
Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 52 kilogram 950 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişileri takibe aldı. Takip ve yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucunun Gaziosmanpaşa'da bulunan bir motosiklet tamir atölyesinden çıkarıldığı belirlendi.

NEREDEYSE 53 KİLO!

31 Ekim Cuma günü saat 03.00 sıralarında polis ekipleri tarafından motosiklet atölyesine operasyon düzenlendi. Atölyedeki aramalarda 48 parça halinde, 52 kilogram 950 gram marihuana ele geçirildi. Polis ekipleri düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

