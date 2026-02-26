Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında dehşet: Tartıştığı kişiyi öldürdü! O anlar kamerada

Olay, Karadeniz Mahallesinde dün gece meydana geldi. Serhat K. ve Murat Yaşar sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Serhat K. yanında bulunan bıçak ile Murat Yaşar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bıçaklı saldırgan kaçarken, Yaşar kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar hayatını kaybetti. Serhat K. ise kısa sürede yakalandı. Kavga anları ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.