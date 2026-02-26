Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Tartıştığı kişiyi öldürdü! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:30

Gaziosmanpaşa’da Serhat K. (25) sokakta tartıştığı Murat Yaşar'ı (25) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Karadeniz Mahallesinde dün gece meydana geldi. Serhat K. ve Murat Yaşar sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Serhat K. yanında bulunan bıçak ile Murat Yaşar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bıçaklı saldırgan kaçarken, Yaşar kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar hayatını kaybetti. Serhat K. ise kısa sürede yakalandı. Kavga anları ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

