Gaziosmanpaşalı minik karateci Kaan Ayaz Taç Balkan şampiyonu oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde 29-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye büyük bir gurur yaşadı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı karate sporcusu Kaan Ayaz Taç, sergilediği performansla turnuvaya damga vurdu. 8 yaş kata kategorisinde mücadele eden minik sporcu, altın madalyanın sahibi oldu ve hem kulübünü hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Küçük yaşına rağmen karate camiasında adını duyuran Kaan Ayaz Taç'ın bu başarısının arkasında istikrarlı bir grafik yatıyor. Taç, geçtiğimiz mart ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 8 yaş erkek kata kategorisinde de Türkiye şampiyonu ünvanını kazanmıştı. Başarısını sürdüren Kaan Ayaz Taç, nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Karate Şampiyonası'nda da aynı kategoride zirveye çıkarak altın madalyaya uzanmıştı.

Geleceğin milli yıldız adayları arasında gösterilen Kaan Ayaz Taç, 2025 ve 2026 yıllarında üç etap halinde düzenlenen Yıldızlar Karate Ligi'nde de büyük bir istikrar örneği sergiledi. Ligin tüm etaplarını şampiyon olarak tamamlayarak ünvanını koruyan minik sporcu, teknik becerisi ve disipliniyle karate otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Balkan şampiyonluğuyla kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bırakan Gaziosmanpaşalı Kaan Ayaz Taç'ın şimdiki hedefi ise uluslararası arenada yeni zaferlere imza atmak. Antrenörleri ve ailesinin desteğiyle çalışmalarını kesintisiz sürdüren Taç'ın, gelecek yıllarda ay-yıldızlı formayla dünya şampiyonluğunu hedeflediği belirtildi.

