Gazipaşa Havalimanı Nerede? Gazipaşa-Alanya Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Coğrafi konumu itibarıyla Antalya Havalimanı'na alternatif olarak tercih edilmekte ve bölgedeki turizme önemli katkılar sağlamaktadır. Gazipaşa Havalimanı, hem tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Gazipaşa'ya hem de hareketli gece hayatı ve plajlarıyla tanınan Alanya'ya yakınlığıyla dikkat çekmektedir. Gazipaşa-Alanya Havaalanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları da bundan dolayı ziyaretçiler tarafından oldukça fazla sorulmaktadır.

Gazipaşa Havalimanı Nerede?

Gazipaşa Havalimanı, Türkiye'nin güney sahilinde, Antalya iline bağlı Gazipaşa ilçesinde yer almaktadır. Antalya şehir merkezine yaklaşık 180 kilometre mesafede olan havalimanı, Alanya ve çevresindeki turistik bölgeler için önemli bir ulaşım noktasıdır.

Gazipaşa-Alanya Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Havalimanından kısa sürede ulaşabileceğiniz önemli yerler arasında şunlar yer almaktadır:

Gazipaşa: İlçe merkezi, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle dikkat çekmektedir.

Alanya: Türkiye'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Alanya, hareketli gece hayatıyla ünlüdür.

Side: Antik kenti, plajları ve otelleriyle dikkat çeken Side, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunmaktadır.

Manavgat: Şelaleleri ve çevresindeki doğal güzellikleriyle bilinen Manavgat, doğaseverler için ideal bir destinasyondur.

Havalimanına yol tarifi ile gidişiniz bulunduğunuz konuma göre değişmektedir:

Havalimanı, Gazipaşa ilçe merkezine sadece 6 kilometre mesafededir.

Taksi: İlçe merkezinden havalimanına taksi ile 10 dakikada ulaşabilirsiniz.

Minibüs: Gazipaşa'dan kalkan minibüslerle de havalimanına kolayca ulaşabilirsiniz.

Alanya'dan Gazipaşa Havalimanı'na ulaşım oldukça kolaydır.

Araçla: Alanya-Gazipaşa karayolunu kullanarak yaklaşık 40-50 dakika içinde havalimanına ulaşabilirsiniz.