Gazipaşa Yat Limanı turizminin merkezi oluyor

208 yat bağlama kapasitesiyle Akdeniz'in en modern ve çevreci marinalarından biri olarak hizmet verecek olan Gazipaşa Yat Limanı'nın açılış töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKİYE, YAT VE KRUVAZİYER TURİZMİ AÇISINDAN BÜYÜK FIRSATLARA SAHİP

Açılış töreninde yaptığı konuşmada denizlerin sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirmenin öncelikli hedeflerden birisi olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Türkiye artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı daha da ileriye taşımak. Bu noktada ülkemiz, coğrafi konumu, etrafını saran denizleri, iklimi, kültürel, tarihi ve doğa harikası zenginlikleri ile yat ve kruvaziyer turizmi açısından küresel bir hazine. Türkiye hem yat hem de kruvaziyer turizmi açısından çok büyük fırsatlara sahip. Bugün burada, Gazipaşa Yat Limanı ile deniz turizmimize yeni bir nefes, yeni bir hareket, yeni bir bereket daha katıyoruz." dedi.

GAZİPAŞA YAT LİMANI, TURİZMİN VE TİCARETİN MERKEZİ OLACAK

Gazipaşa Yat Limanı ile Antalya'yı uluslararası yat turizminin merkezi yapma yolunda önemli bir adım atıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı, 208 yat bağlama kapasitesiyle yalnızca bir marina değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacak bir yaşam alanıdır. Proje kapsamında; 600 metre ana mendirek, 193 metre tali mendirek, 676 metre rıhtım, 320 metre yüzer iskele, 3.863 m² üstyapı, mekanik-elektrik altyapılar, drenaj, arıtma, peyzaj ve yangın hatlarıyla Gazipaşa'ya yaraşır modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yat limanı inşa ettik. Gazipaşa Yat Limanı, sadece bir marina değil; mavi vatanımıza nefes, denizciliğimize hareket, milletimize bereket kazandıran bir eserdir. Gazipaşa Yat Limanı'mızın Gazipaşa'mıza, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BU LİMANLAR TURİZMİMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Gazipaşa Yat Limanı'nın inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanarak açılış seviyesine ulaştığını belirten Vali Hulusi Şahin, "Burası sadece bir yat limanı olarak kullanılmayacak. Aynı zamanda şehrin bir ticari aksı olarak da büyük önem taşıyor. Bu yat limanları, yat turizminin eksik parçalarını tamamlamış oluyor. Birim turistten alınacak verimi ve katma değeri artırma anlamında bu altyapılar son derece değerli. Deniz, turizmimizin ana merkezi. Bu nedenle denizlerimizi hem korumalı, muhafaza etmeli, hem de sunduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu yatırımların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun şahsında tüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensuplarına ve firmamıza teşekkür ederim." sözlerini kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Hulusi Şahin ve il protokolü, Gazipaşa Yat Limanı'nın açılış kurdelesini kesti.