Gazipaşa’da ölü bulunan dişçinin eşi ve spor hocasının tutukluğuna devam kararı

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen ikinci duruşmada Gazipaşa İlçesi'nde Tabancayla ölmüş olarak bulunan Diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümü ile ilgili tutuklanan karısı Ayşegül K. ve sevgilisi iddia edilen spor hocası Mehmet K, duruşmada hazır edilirken, sanık avukatları katıldı.

SPOR HOCASI: "CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM"

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen ikinci duruşmaya Dişçi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili tutuklanan spor hocası Mehmet K, mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi: "İşlemediğim bir suçtan dolayı 304 gündür tutukluyum, ben işlemediğim bir suç yüzünden 18 yaşına girmiş oğluma aileme komşular zorbalık yapıyorlar. 43 yaşındayım ben bu suçu işlemedim 22 yıllık Beden Eğitimi hocalığı yapıyorum" dedi.

DİŞÇİNİN KARISI: "ANLAŞMALI BOŞANACAKTIK"

Mahkemede ifade veren dişçinin karısı Ayşegül K. "Eşimle hiçbir problem yoktur ben o gece evde durmadım İntihar ettiğini söylediler. Benim bu olayla ilgi alakam yok, kim yaptıysa ortaya çıksın. Ben boşanma aşamasındayken çocuklarımın yanındaydım" dedi.

ÖLEN DİŞÇİNİN KARISI SPOR HOCASIYLA UYGUNSUZ HALDE POLİS TARAFINDAN YAKALANMIŞ

Ölen dişçi Mustafa Kalaycı'nın avukatı savunmasında ölen dişçinin kız kardeşi olan Fatma Ş. "Watsaptan tehdit edildiğini tehdit mesajlarının mufaza altına aldığını söyleyen avukat Dişçi Mustafa Kalaycı intihar etmemiştir. Uzaktan atılan 2 mermiden boş kovanlar olay yerinde bulunurken başına isabet eden mermi çekirdeğinin birinin olmadığını söyleyen avukat uzaktan insan nasıl intihar eder? Birde şunu söylemek istiyorum Gazipaşa polisi sahilde ölen dişçi Mustafa Kalaycı'nın evinde karısı olan Ayşegül ile spor hocası Mehmet K. uygunsuz halde polis tarafından yakalandıklarını iddia etti."

SANIK AVUKATI: "İDDİANAME TAMAMEN YANLIŞ"

Sanık Ayşegül K. Avukatı Gazipaşa adliyesince hazırlanan iddianamenin yanlış olduğunu müvekkili Ayşegül'ün eşine karşı herhangi olayın olmadığını aksine eşi Mustafa Kalaycı'nın devamlı içki içtiğini bazı geceler Manavgat' a giderek eğlendiğini bazı fotoğraflarda görülmüştür. Bazı zaman bahçede alkol aldığını demir parmaklı evde yaşamış. Ölen Dişçi den alınan DNA örnekleri sanıklardan çıkmamıştır. Bu kişi eldivensiz olarak muayenemi yapıyor. Müvekkilim tam 304 gün cezaevinde çürüyorlar. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı veya ev hapsi ile tahliyesine karar verilsin dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı heyetle ile birlikte karar vermek için ara verdi. Tutuklu sanıklar Dişçinin karısı Ayşegül K. sevgilisi iddia edilen spor hocası Mehmet K. tutukluluk halinin devamına, ölen Dişçi Mustafa Kalaycının İstanbul ATK den gelecek adali tıp raporlarının beklenilmesine ölen Dişçi Mustafa Kalaycı'nın Mal varlığı araştırılması için Gazipaşa Tapu Müdürlüğüne yazıyla bildirilmesine tehdit edilen Fatma Ş, ve tehdit ettiği iddia eden kişilerin önümüzdeki duruşmada hazır edilmesine mahkemenin 24 Mart tarihinde saat 10.00'da görülmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 Ocak tarihinde evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın (55) ölümü ile ilgili gözaltına alınan eşi Ayşegül Kalaycı ile spor hocası Mehmet Kırıcı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. İşte kan donduran cinayetin detayları.

DİŞ HEKİMİ BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında 7 Ocak tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETMİŞ DENDİ

Evde inceleme yapan polis ekipleri olayın ilk bakışta intihar gibi gözükmesine rağmen Mustafa Kalaycı'nın ölümünde şüpheli noktalar tespit etti. Gelişmelerin ardından dosya Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine devredildi. Uzman ekipler yaptıkları titiz çalışmada Mustafa Kalaycı'nın intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayın ardından kapının dışarıdan kilitlendiği tespit eden ekipler, Kalaycı'nın en yakınındaki şüpheli kişilerle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı.

3 GÜN SORGULANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon kararı aldı. Savcının gözaltı talimatının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri 8 Mart tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşegül Kalaycı, spor hocası Mehmet Kırıcı ve F.U.'yu gözaltına aldı. Emniyette 3 günlük sorgusunun ardından 11 Mart günü 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından F.U. serbest bırakıldı.

ADLİYEDE İTİRAF ETTİ

Emniyette susma hakkını kullanan Ayşegül Kalaycı adliyede; eşini Mehmet Kırıcı'nın öldürdüğünü söylememesi dikkat çekti. Ayşegül Kırıcı ayrıca ifadesinde eşinin ölümünde en küçük bir katkısının olmadığını tekrarladı ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgusu ve nöbetçi mahkemede yapılan yargılamada ise Mehmet Kırıcı'nın 7 Ocak tarihinde güvenlik kamerasına yakalanmamak için apartmana girerken binanın elektriğini komple kestiği; çıkarken de elektriği açtığı ortaya çıktı. Mehmet Kırıcı ise emniyette, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Her iki sanıkta savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği gözlendi. Sulh Ceza Hakimliği 7 Şubat tarihinde evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşegül Kalaycı ve ilçede Beden Eğitimi Öğretmeni olan Mehmet Kırıcı'nın tutuklanmasına karar verdi. İki sanıkta kararın ardından büyük şok yaşadı.