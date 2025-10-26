Gazze Mahkemesi Nihai Oturumu’nda karar açıklandı: "Batı ve ABD İsrail'in soykırımında suç ortağı"

İşgalci ve soykırımcı İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu savaş suçlarını araştırmak üzere bağımsız bir girişim olarak kurulan Gazze Mahkemesi'nin İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Gazze Mahkemesi: Nihai Oturumu dün sona erdi. 23-26 Ekim tarihleri arasında dört gün boyunca oturumlarda işgalci İsrail'in soykırım yaptığına dair kanıtlar konuşuldu. Oturumlarda tüm ailesini yitiren, yakınlarının mezarları tahrip edilen Gazzeliler tanıklıklarını anlatırken, akademisyenler ve aktivistler de soykırım sürecindeki gözlemlerini paylaştı. İsrail'in Gazze'de Müslümanları aç bırakma politikaları, altyapı yıkımı, eğitim kurumlarının hedef alınması, medya ve sağlık sistemlerine yönelik saldırılar çok boyutlu bir biçimde ele alındı. Mahkeme üyeleri, oturumların ardından hazırladıkları raporları "Eylem Çağrısı" adı altında sundu. "Gazze Mahkemesi" üyelerinin genel yansımalarını aktaracağı dünkü oturumda ise Saraybosna ve İstanbul'daki toplantılar gözden geçirilirken, ileriye dönük değerlendirmeler yapıldı.

GAZZE MAHKEMESİ: NİHAİ KARAR'I AÇIKLADI

Nihai Karar'ın açıklandığı karar oturumunda yazar Kenize Mourad, akademisyen ve aktivist Chandra Muzaffar, Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulundan (LSE) Profesör Christine Chinkin, Dr. Ghada Karmi, aktivist Sami Al Arian ve akademisyen Biljana Vankovska yer aldı. Michelle Burgis Kasthala ve Dr. Wesam Ahmed ise raportör olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve İslami Gençlik İşbirliği Forumu Başkanı Prof. Dr. Taha Ayhan birer konuşma yaptı.

CHINKIN: "İSRAİL'İN YANINDA OLAN TARAFLARI SORUMLU TUTUYORUZ"

Gazze Mahkemesi: Nihai Kararı'nı açıklayan Vicdan Jürisi Başkanı Prof. Dr. Christine Chinkin ana hatları ile şunları söyledi: "Jüri merhametle birlikte ilerliyor ve uluslarası yasayıda takip ediyor. Yasalar merhameti susturursa bizim merhameti savunmamız gerekiyor. İsrail'in soykırımının bütün insanlığı ilgilendiriyor. Devletler sessiz kaldığında sivil toplum konuşmalıdır. Soykırımın gerçekliklerinin kanıtlarını toplamakla kalmadık ve birlik ortaya koyduk. Soykırımından İsrail'in hesap vermesini istiyoruz. Filistinli insanların acı çekmesi insani olarak bir kıyamet. İsrail tarafından işlenen suçlara ulaştık. İsrail'in soykırımının devam ettiğini jüri biliyor. Ekstra suçları da ekledi jüri. Kıtlık ve sistematik şekilde gıda sistemine, alt yapıya, yaşamak için gerekli alanlara saldırıyor ve insanlarda travma yaratıyor. Eko kırımda da su ve gıda kaynaklarının kesilmesine yönelik ve topraklara ağır zarar verildiğini görüyoruz. Sistematik bir şekilde Filistin'deki insanların üremesine de saldırı var. Bilgiyi yok etmek için üniversitelere saldırıyorlar. Jüri burada kapsayıcı devam eden bir patent buldu. Bilerek evlere, hastanelere, okullara, kültürel ve dini kurumlara ve eko sisteme saldırıldığını görüyoruz. Kolektif bir cezalandırma olarak açlık kullanılıyor. Soykırımı bitirmemiz gerekiyor. Uluslarası yasaya karşı çıkıyorlar. Medya ve taraflılıkta da taraflılıkta İsrail'i etkiliyor. Akademik kurumlar da İsrail'i destekliyorlar. Makineler argoritmalarla birlimte manipüle ediyorlar. İsrail'i bilgisayar gücü de sağlıyorlar."

Prof. Dr. Christine Chinkin, sözlerine şöyle devam etti: "Tarafsızlığı bitirmemiz ve hesap verilebilirliği sağlamak gerekiyor. İsrail'in yanında olan tarafları sorumlu tutmalıyız. Uluslararası toplumlarla birlikte beraber istenilen gereklilikleri ve önlemleri alarak soykırımı bitirmeliyiz. Jüri Filistinli insanların haklarını geri almak istiyor. Kendi topraklarına geri dönmeliler. Dışarı çıkmalarına zorlanmamalılar. Acıların devam etmemesi gerekiyor. Politik, diplomatik, ekonomik, medya, akademik, sanat ve spor ile birlikte hareket oluşturmamız lazım. Bir dayanışma ile birlikte güç elde etmeliyiz. Siyonizmin ne kadar ırkçı olduğunu görüyoruz. Biz yahudileri ve yahudiliği suçlamıyoruz. Adalet adına buradayız, batı adına buradayız. Sessizlikle birlikte biz tarafsız kalırsak kötüye destek oluruz."

FALK: "SİVİL İTAATSİZLİK GERÇEKLEŞTİRİN"

Gazze Mahkemesi Nihai Kararı ardından eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk bir konuşma yaptı. Falk: "Vicdan jürisi gerçekliği yansıttı. Mahkeme kayda değer sonuçlara ulaştı. Vicdan jürisinin görevi aydınlık getirmekti. Gazze Mahkemesi soykırımı tanıyor ve İsrailli suçlular, bunların Batılı destekçileri adaletten kaçmalarına izin verirse Filistin'de hayatta kalanlara destek verilmezse ve siyonizmin zincirlerinden kurtulamazlarsa tarihteki en büyük soykırıma destek vermiş olacaktır. Vicdan jürisi İsrail'in rejimine karşı moral bir yargıda bulundu. Mahkeme moral ahlaki açıklık ve olağanüstü üstün belgeyi sunması önemli. Geçen iki senede yaşanan acılar aşikardır. Sivillerin bombalanması, toplu tutuklamalar, bu tehlikeli ve acımasız zindanlar, sistematik dayak, işkence, cinsel işlence soykırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Sığınmacıların vurulması, gıda stoklarının ve gerçekleri söyleyen gazetecilerin vurulması söz konusu. Filistin'deki soykırım sona ermedi. İsrail rejimi Gazze'de Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Tıbbı ilaçların ve yardımın ulaşmasını engelliyorlar. Hayatta kalan siviller toplu travma yaşıyorlar ve gelecekte bu soykırımın kurbanı olmaya devam edecek. Bayı şeriada insanlatın hayatlatı etnik temizlik ve israil ordusunın ıtkçı saldırıları devam ediyor. Sözde ateşkese rağmrn istail rejimi eylemlerinr devam ediyorlar Soykırımı sona erdirmedi. Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. İki planıda red ediyoruz. Filistin'in kadrrini tayin hakkını red etmektedir. İsrailli soykırımı ve İsrail rejimini normalize etmektedir. Tüm bu suçlardan İsrail sorumlu tutulmalıdır; kurbanlar ve hayatta kalanlar için siyonizmin kök sömürgeciliğine bakılmalı ve bu rejimi normalleştiren her bir unsur engellenmeli ve Filistin'e özgürlük sağlanmalı. Vicdanlı insanlar için çabalalarınızı koordine ederek İsrail rejimini kat ve kat izole edin. Onların normalleşmesini boykot edin ve ambargo uygulayın. Sivil itaatsizlik gerçekleştirin ve bu özgürlük seslerini gerçekleştirin hem bugün hem de yarın." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE BATILI HÜKÜMETLER VE ABD İŞBİRLİĞİ YAPTI

Gazze Mahkemesi Nihai Kararı'nda özetle "Biz, faillerin ve suç ortaklarının hesap vermesini, mağdur ve hayatta kalanlara tazminat sağlanmasını, Siyonist sömürgeleştirmenin, işgalin ve apartheid'ın kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasını, suçlu rejimin normalleştirilmesine yönelik tüm girişimlerin reddedilmesini ve nihayetinde Filistin'in özgürlüğünü talep ediyoruz. Kısacası, adalet istiyoruz" denildi. Kararda, İsrail rejimini tecrit etme, normalleştirmeyi reddetme, İsrail'i hesap vermeye zorlamak için boykotlar, yatırımların geri çekilmesi, yaptırımlar, askeri ambargolar, cezai kovuşturmalar, sivil davalar, toplumsal bilinçlendirme, kamuoyu protestoları ve sivil itaatsizlik eylemleri düzenleme çağrısı yapıldı.

Kararda şunlar da belirtildi:

*İsrail, kökleri Siyonizm'in üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde, Gazze'deki halka soykırım uyguluyor.

*Açlığın (İsrail tarafından) silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır.

*Batılı hükümetleri, özellikle ABD, diplomatik koruma, silah, silah parçaları, istihbarat, askeri yardım ve eğitim sağlama ve ekonomik ilişkileri sürdürme yoluyla İsrail'in soykırımına suç ortağıdır, bazı durumlarda ise bu soykırımda işbirliği yapmışlardır.

*Siyasi, askeri, ekonomik ve ideolojik olarak sorumlu olan herkes her türlü yasal yolla ve yasanın izin verdiği ölçüde tam olarak sorumlu tutulmalı.

*İsrail uluslararası kurum ve kuruluşlardan, özellikle de Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarından uzaklaştırılmalı.

*BM Güvenlik Konseyi'nin ABD vetoları nedeniyle kitlendiği göz önüne alındığında, BM Genel Kurulu'nun Filistin toprakları için koruyucu bir güç oluşturmak ve soykırımı durdurmak için toplu önlemler alabilmesi amacıyla BM Genel Kurulu'nun Barış için Birleşme Kararı etkinleştirilmeli.

*Siyonist rejimle her alanda mücadele edilmeli.