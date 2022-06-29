Gazze Nerede? Gazze Hangi Ülkede Ve Nereye Bağlı?

Ortadoğu bölgesi adeta bir tarih cennetidir. Görülmeye değer olan birçok ülke, şehir ve belde vardır. Buralar, tarihi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Gazze'de kesinlikle bu yerlerden bir tanesidir. Gazze nereye bağlı gibi konularla birlikte Gazze'nin tarihi de çok büyük bir merak konusudur. Bu nedenle Gazze hangi ülkede sorusunun bu kadar çok sorulmasına ve bu soruyla birlikte Gazze nerede konusunun araştırılmasına şaşırmamak gerekir. İçeriğimizde sizler için Gazze ile ilgili pek çok detaylı bilgiye yer verdik.

Gazze Nerede?

Gazze, Filistin'in güneybatı bölgesinde konumlanmıştır ve Gazze Şeridi'nin en büyük şehridir. Gazze, Akdeniz sahilinden hesaplandığında yaklaşık 4 km içeriye yerleşmiş bir bölgedir.

Gazze nerede konusuna geçmeden önce Gazze isminin etimolojik olarak kökenine inmekte fayda vardır. Gazze kelimesi İbranicede "güçlü" anlamını taşımaktadır. Fransızca olarak da "güçlü yer" şeklinde aktarılır. İngilizce kaynaklarda "güçlü kale" iken bu topraklar Antik Mısırlılar tarafından da "değerli şehir" olarak bahse konu olurdu. Mısır dilinde değerli şehir anlamına gelen bu şehir kelime olarak da "Ghazzat" idi.

Tüm bu yazılanlardan anlaşılacağı üzere Gazze son derece kadim bir yerdir. Gazze hangi ülkede sorusunun cevabı da bu nedenle tarihin hangi zaman diliminde sorulduğuna göre değişkenlik gösterir. Şehir merkezi olarak bakıldığında ise Gazze'nin şehir merkezi alçak, yassı ve yuvarlak görünümlü bir tepenin tam üzerine konumlanmıştır. Bölgede yaşayan halk içme suyu olarak sulama suyu ile günlük kullanımda tek seçenek olarak görünen yeraltı suyunu kullanırlar. Gazze şehrinde içme suyu konusunda bazı pürüzlerin yaşandığını söylemek mümkündür.

Gazze Hangi Ülkede?

Ortadoğu'nun siyasi olarak en çalkantılı bölgelerinden birinde bulunan Gazze'nin nereye bağlı olduğu doğal olarak insanlar tarafından merak edilmektedir. Gazze nerede sorusunun cevabı resmi olarak Filistin'dir.

Filistin Ulusal Yönetimi tarafından yönetilen şehir gerek antik dönemden gerekse daha sonra kronolojik olarak Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ dönemlerinde yaşamış olduğu dönüşümler nedeniyle kesinlikle dünyanın en görülesi yerleri arasındadır. Filistin bölgesi tek başına bir tarihi merkezken Gazze şehri bu merkezin en önemli kollarından bir tanesidir.