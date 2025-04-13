Gazze ölüyor ayağa kalk!

Gazze'ye destek eylemleri yeniden başlıyor. İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepki olarak bugün İstanbul'da Beyazıt'tan Ayasofya'ya bir yürüyüş düzenlenecek. Bugün saat 13.30'da Beyazıt Meydanı'nda başlayacak yürüyüşün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sona ereceği açıklandı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in saldırılarını protesto ve Gazze'ye destek eylemlerini yeniden başlatacaklarını, bu amaçla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenleyeceklerini söyledi.

Yıldırım, "Bu pazar Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyeceğiz; büyük kalabalıkla. Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız, dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü artık karşısında eski Suriye yok, eski Türkiye de yok, eski Mısır halkı da yok, eski Ürdün halkı da yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardı." ifadelerini kullandı.