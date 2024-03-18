Gazze’de en çok yemek dağıtımını İHH yapıyor

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini de engelliyor.

Camileri, hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan apertheid rejimi, şehirdeki yüz binlerce kişiyi de açlıkla karşı karşıya bıraktı.

GÜNLÜK 48 BİN KİŞİYE İFTARLIK İKRAMI

Gazze'deki insani yardım çalışmalarını 7 Ekim'den bu yana daha da yoğunlaştıran İHH, faaliyetlerini sürdürüyor. Gazze'de sıcak yemek dağıtımlarında bulunan vakıf, Dünya Gıda Programı (WFP) ile beraber Ramazan'ın başlangıcından bu yana her gün 48 bin insana iftar yemeği dağıtıyor. İHH, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Gıda Güvencesi Sektörü'nde Uluslararası Koordinasyon Mekanizması verilerine göre Gazze'de günlük olarak en fazla sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapan kuruluşlar arasında üçüncü sırada yer aldı.

BİR SMS İLE YARDIM

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 30 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH İnsani Yardım Vakfı'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.