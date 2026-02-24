Gazzeliler iftarda buluştu

Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da misafir edilen Gazzeli ailelerle iftar programında bir araya geldi. Program, Akyokuş Kasrı'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gazzeli ailelerin Konya'da bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirten Altay, "Konya, bizi tercih ettiğiniz için çok mutlu. Sizlerin burada olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak inşallah bu, Gazze
'den uzakta geçirdiğiniz son iftar olur" dedi.