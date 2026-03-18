Gazze’nin geleceğini inşa edecek öğrenciler Türkiye’de

Gazze'de yaşanan insani krizin ardından bölgedeki gençlerin eğitim haklarından mahrum kalmaması amacıyla başlatılan uluslararası eğitim seferberliği ilk meyvelerini verdi. YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları çerçevesinde seçilen Gazzeli öğrenciler, akademik hayallerini Türkiye'de gerçekleştirecek.

KAHİRE'DEN ANKARA'YA UMUT YOLCULUĞU

Gazzeli gençlerin zorlu şartlar altında Mısır'a geçmesinin ardından, 6-13 Aralık 2025 tarihleri arasında Kahire'de gerçekleştirilen mülakatlara katılarak başarı gösteren öğrenciler, Türkiye'nin sağladığı geniş kapsamlı eğitim imkânlarından faydalanmaya hak kazandı.

İLK ADIM TÜRKÇE EĞİTİMİ

Türkiye'ye gelen Filistinli gençler, uyum süreçleri ve akademik hazırlıkları kapsamında öncelikle Ankara'da Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde Türkçe dil eğitimi alacaklar. Dil eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeni akademik yılın başında Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere geçerek lisans ve lisansüstü eğitimlerine başlayacak.

"VATANLARININ YENİDEN İNŞASINDA BAŞROL OYNAYACAKLAR"

Sürecin başından itibaren öğrencilerle yakından ilgilenen YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini eğitimin gücüyle sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gazze'de yıkılan umutları, eğitimin gücüyle ve genç kardeşlerimizin gayretiyle yeniden yeşertmek için yola çıktık. Zorlu yolları aşarak Mısır'a ulaşan ve aralık ayında Kahire'de mülakatlarını gerçekleştirdiğimiz Gazzeli öğrencilerimiz hamdolsun ki artık aramızda. Bu dirayetli gençlerin her biri, karşılaştıkları tüm güçlükleri azim ve metanetle aşma iradesi gösteren birer kahramandır. TÖMER eğitimlerinin ardından gelecek akademik yılda öğrenim görecekleri şehirlere geçerek Filistin'in geleceğini inşa etmek üzere asıl eğitim yolculuklarına başlayacaklar. Vatanlarının yeniden inşasında en büyük pay sahibi olacak bu gençlere ülkemize 'hoş geldiniz' diyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Türkiye olarak her zaman yanlarındayız."