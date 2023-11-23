Gazze’nin tutunacak dallarını kırdılar! İsrail füzeleri hayatlarla birlikte hayalleri de vurdu

Doktor Duaa Awad. Savaşın başlamasından sadece birkaç ay önce psikiyatri alanında uzmanlaşmak için kurul sınavını geçti. İsrail'in saldırıları sırasında Dr. Awad El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yapıyordu. Yaralılara karşı son derece şefkatliydi. Çevresindeki herkes onu çok severdi. En büyük hayali psikiyatrist olmaktı. Awad, kahveyi ve çikolatayı çok seviyordu. Gazze için mücadele ediyordu. Dr. Awad, 26 Ekim'de ailesinin ziyaret etmek için işten eve dönerken İsrail'in hava saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit doktorun arkadaşı Dr. Enas Youssef, "İyi kalpli dostumuz Duaa Awad'a Allah rahmet eylesin. Seninle sohbet etmek için vardiyalarımızın bitmesini beklerdik." dedi.

ÇOCUKLARIN YARALARINI SARIYORDU

Şehit Hemşire Muhammed Zakaria El Mukaid, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana yaralılara hizmet etmeyi asla bırakmamıştı. Ancak dinlenmek için evine gitmek istediğinde evi 27 Ekim'de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı eşi, iki çocuğu ile birlikte şehit oldu. Zakaria'dan geriye yaralı çocuklara müdahale ettiği görüntüler kaldı.

GAZZE'NİN EN MEŞHUR GÖZ DOKTORLARIYDI

Gazze'nin en büyük ve meşhur optik merkezi sahipleri 4 göz doktoru Dr. Ömer Houryshid, Dr. Muhammed Houryshid, Dr. Saeed Houryshidi ve Dr. Ameed Houryshid de İsrail'in saldırılarında şehit oldu. Çevrelerinde iyi şöhretleri olan doktorlar, kibarlıkları ve insanlarla olan mütevazı ilişkileriyle biliniyorlardı. İsrail'in saldırıları sonucunda eşleri, çocukları ve torunlarıyla birlikte aynı aileden toplam 30 kişi şehit oldu.

İSRAİL BOMBALARI HAYALLERİNİ YOK ETTİ

Lina Sami Abu Maaleq 23 yaşındaydı. 2 ay önce eczacılık bölümünden mezun olmuştu ve 3 ay önce de nişanlanmıştı. Hem evlenip yeni bir yuva kurmanın hem de kendi eczanesini açmanın hayallerini kuruyordu. Ancak, İsrail onun bu hayallerini gerçekleştirmesine izin vermedi. Hayatı çok seviyordu. Rus asıllı 48 yaşındaki annesiyle birlikte 23 Ekim'deki İsrail saldırısında şehit düştü.

ÇEVERİSİNDE SEVİLEN BİR DOKTORDU

Dr. Bassem Mehdi, Gazze halkı arasında tanınan bir isimdi. Tanıyanlar onun sade ve mütevazı bir karakterini takdir ediyorlardı. Dr. Mehdi, 11 Kasım'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kliniğinde hayatını kaybetti.

BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİRTİRMİŞTİ

Gazze'de bulunan İslam Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji profesörü olan Muhammed Şebbir de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazze'nin önde gelen ilim adamlarından biri oldu. Ömrünü bilime adamış, birçok bilimsel araştırmaya imza atmış binlerce öğrenci yetirtişmiş Profesör Şebbir, 14 Kasım'daki İsrail bombardımanında aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybetti.