Gazze’nin yaralarını Türkiye sarıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye
Diyanet Vakfı, Gazze
'de Ramazan ayı boyunca günlük 20 bin kişiye iftar desteği sağlıyor. Program kapsamında her gün 10 bin iftar paketi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10 bin paket ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından temin ediliyor. Toplamda ramazan süresince 290 bin iftar yemeği ulaştırılması hedefleniyor. Destek çalışmasının ilk paketleri 18 Şubat gecesi itibarıyla ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, Gazzeli ailelerin iftar sofralarına düzenli destek sağlanacağını açıkladı. Ramazan boyunca sürdürülecek çalışma ile sivillerin temel gıda ihtiyacına katkı sunulması amaçlanıyor. Diğer taraftan Gaziantep Şahinbey Belediyesi de Gazze'ye ramazan ayında günlük 1000 kişilik iftar desteği sağlıyor. Kardeş belediye ilişkisi kapsamında yürütülen çalışma ile Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin sofralarına katkı sunuluyor.