Gebelikte Şeker Kaç Olursa Bebeği Etkiler? Gebelik Şekeri Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Pankreas, glikoz seviyelerini kontrol altına alan insülini üretmekle görevlidir. Hamile bir kadının vücudunda normalden daha fazla insülin salgılanır. Ancak bazı durumlarda yeterli oranda üretilmeyebilir ve gebelik şekeri oluşabilir. Kontrolsüz bir şekilde yükselen kan şekeri, bebeğin sağlığını da riske atar. Bununla ilgili olarak, gebelikte şeker kaç olursa bebeği etkiler ve gebelik şekeri ne zaman tehlikeli olur sıkça yanıtı aranan sorulardır.

Gebelikte Şeker Kaç Olursa Bebeği Etkiler?

Hamilelikte ortaya çıkan gebelik şekeri, ideal kan şekeri seviyelerinin yükselmesi demektir ve risk oluşturabilir. Her kadının vücudu ve işleyişi farklı olduğundan dolayı belirli bir tehlikeli seviye yoktur. Fakat açlık şekeri, 105 mg/dL (5.1 mmol/L) ya da daha yüksek ise bir sorundan bahsedilebilir.

Ayrıca yemekten yaklaşık 1 saat sonra 140 mg/dL (10.0 mmol/L) seviyelerinde veya daha yüksek olduğu görülüyorsa, gebelik şekeri ihtimali düşünülmelidir. Hamileliğin başından sonuna kadar düzenli olarak kan şekeri seviyelerini ölçtürmekte fayda vardır. Kan şekeri düzeylerinin takibi için aralıklarla doktor kontrolüne gidilmelidir. Gebelik şekeri aşırı yükseldiğinde bazı riskler ortaya çıkar. Bunlar, hem anne hem de bebeğin sağlığını tehdit eden faktörlerdir.

Hamilelikte Kan Şekeri Yükselince Ne Olur?

Gestasyonel diyabet olarak da adlandırılan hamilelikte kan şekeri yükselmesi, hem anne adayı hem de bebek için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

-Gebelik şekeri, bebeğin aşırı büyümesine yol açabilir ve doğum komplikasyonlarına neden olabilir.

-Doğumun hemen ardından bebeğin kan şekeri seviyelerinde düşüş (hipoglisemi) yaşanabilir.

-Büyük doğan bebeklerin solunum sorunları yaşaması oldukça sık görülen bir durumdur.

-Gebelik şekeri görülen kadınlarda, tip 2 diyabet oluşma ihtimali oldukça yüksektir.

-Yüksek kan şekeri seviyeleri, anne adaylarında preeklampsi meydana gelmesine neden olabilir. Bu durum, kan basıncının (tansiyon) yükselmesine, ve idrarda protein miktarının artmasına zemin hazırlayabilir.