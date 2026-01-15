Gebelikteki doktor ihmaline 77 milyon tazminat

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Emine Kızmaz (35), üçüncü çocuğuna hamile kalınca, kontrolleri için diğer 2 çocuğunun da doktoru olan özel hastanede görevli Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. F.A.'ya gitti. 3 Temmuz 2021'de dünyaya gelen kızı M.K. ise Down sendromlu olarak doğdu. Bunun üzerine çift, gebelik sürecinde gerekli tarama ve tanı testlerinin önerilmediğini, ayrıca riskler hakkında bilgilendirilmediklerini belirterek, Kadın ve Doğum Uzmanı Doktor F.A. ve özel hastaneden şikâyetçi oldu. Ardından arabulucuya giden dosyada aile 700 bin TL talep etti. Ancak hastane kabul etmedi.

AİLEYİ HAKLI BULDU

Bunun üzerine baba, Ergani 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava sonunda mahkeme, bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğine karar vererek, 43 milyon 783 bin TL maddi, 225 bin TL de manevi tazminata hükmetti. Aileye ödenecek tutar, 2021'den bu yana işletilecek yasal faiz ve masraflarıyla birlikte yaklaşık 77 milyon lirayı buluyor. Mahkemenin verdiği rekor tazminat kararı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

'SAĞLIKLI' DEDİLER

SABAH'a konuşan baba Hüseyin Kızmaz, "Eşim hamile kalınca, diğer çocuklarımızın da doktoru olduğu için F.A.'yı tercih ettik ve düzenli olarak kontrole gittik. Gebelik süresince doktor eşime ve bana bir sıkıntı olmadığını ve sağlıklı bir bebeğin dünyaya geleceğine söyledi. İkili tarama testi yapılması önerisinde de bulunmadı. Ama doğumdan sonra hemşire 'Kızınız Down sendromlu' deyince dünyalar başımıza yıkıldı. Doktorla bu durumu konuştuk. Bize tatmin edici cevap vermeyince yargı yoluna başvurduk. Down sendromlu olduğunu bilseydik gebeliği sonlandırma kararı alabilecektik. Amacımız para değil, biz mağdur edildik, başka aileler mağdur edilmesin. Diğer ailelere örnek olsun diye bu davayı açtık" dedi.