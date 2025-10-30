Gebze bina faciasında enkaz altında kalan aile toprağa verilecek

29 Ekim sabahı saat 06.56'da Gebze'nin Mevlana ve Mustafapaşa Mahallelerinin kesişim noktasında bulunan 7 katlı bir binanın çökmesiyle yaşanan faciada, Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Gün boyu süren ve gece saat 02.40'a kadar devam eden arama kurtarma çalışmalarında aileden yalnızca 18 yaşındaki büyük kızları Dilara Bilir sağ olarak kurtarılabildi. Ne yazık ki baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37), çocukları Hayrunisa Bilir (14) ve Muhammet Emir Bilir (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin yakın zamanda bu binaya taşındığı öğrenilmişti.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Yaşamını yitiren Bilir ailesi için bugün Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle saatlerinden sonra kılınacak ikindi namazının ardından cenazeler Gebze Merkez Mezarlığına defnedilecek.Törene Kocaeli protokolünün yanı sıra bölge halkının da yoğun katılım göstermesi bekleniyor.