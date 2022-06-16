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Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:42 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:42

Gebze Nerede? Gebze Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Gebze Nerede? Gebze Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizin turizm cenneti olmasının yanında sanayi ülkesi olduğu da göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Özellikle bazı şehirleri sanayi ve kalkınma ile ön plana çıkar ve gelişmeleri ve büyümeleri de sanayileşme hızı ile doğru orantılı olarak ilerler. Bu yerlerden biri olarak karşımıza çıkan şehirlerden biri de Gebze’dir. Sanayileşmenin ve sanayi bazlı iş imkanının yoğun olduğu bir şehir olan Gebze nerede sorusu Gebze ile ilgili en çok aratılan sorular arasındadır. Peki, ülkemizin sanayi merkezlerinden biri olan Gebze nereye bağlı? Büyük şehirlere özellikle İstanbul’ a yakınlığı ile ön planda olan Gebze’ye nasıl gidilir? Gebze ile ilgili aklınızdaki tüm soruların cevapları ve detayları için buyurun yazımızın devamına.

Kalkınma ve iş imkanlarının şehirleri çekici kıldığı günümüzde gözden kaçmaması gereken bir detaydır. Gebze de gelişmiş sanayisi ile dikkat çeker. Ülkemizin en gelişmiş sanayisine sahip yerleşimlerden biri olan Gebze nerede? Gebze'ye nasıl gidilir ve büyük şehirlerle uzaklığı nedir? İşte detaylar…

Gebze Nerede?

Marmara bölgesinde İzmit Körfezi'nin Kuzey Batısında bulunan Gebze gelişmiş sanayisi ile ülkemizde İstanbul'dan sonra sanayi denince akla gelen ikinci yerdir. Nüfusun da sanayileşme ile hızla arttığı bir ilçe olan Gebze tarım ürünleri açısından da sanayi ürünleri ile ön plana çıkar. Doğusunda Dilovası, batısında Darıca, Çayırova, Tuzla ve Pendik, kuzeyinde ise Şile bulunmaktadır.

Gebze Nereye Bağlı?

Gebze, Kocaeli'nin en büyük ilçesi olarak karşımıza çıkar. Kocaeli'ne bağlı bir ilçe olan Gebze Marmara bölgesinde bulunmaktadır ve ülkemizin en büyük sanayi kentlerinden biridir.

Gebze'ye Nasıl Gidilir?

Hem büyük şehirlerin transit yolunda olan hem de İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına oldukça yakın olan Gebze için ulaşım da oldukça kolaydır. Havayolu kullanımında genellikle Gebze'ye gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı tercih edilir ve Gebze ile havalimanı arası 28 km'dir. Ayrıca İstanbul'dan Gebze'ye Marmaray ile ulaşım sağlanabilmektedir.

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Gebze Nerede? Gebze Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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