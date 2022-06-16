Gebze Nerede? Gebze Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Kalkınma ve iş imkanlarının şehirleri çekici kıldığı günümüzde gözden kaçmaması gereken bir detaydır. Gebze de gelişmiş sanayisi ile dikkat çeker. Ülkemizin en gelişmiş sanayisine sahip yerleşimlerden biri olan Gebze nerede? Gebze'ye nasıl gidilir ve büyük şehirlerle uzaklığı nedir? İşte detaylar…

Gebze Nerede?

Marmara bölgesinde İzmit Körfezi'nin Kuzey Batısında bulunan Gebze gelişmiş sanayisi ile ülkemizde İstanbul'dan sonra sanayi denince akla gelen ikinci yerdir. Nüfusun da sanayileşme ile hızla arttığı bir ilçe olan Gebze tarım ürünleri açısından da sanayi ürünleri ile ön plana çıkar. Doğusunda Dilovası, batısında Darıca, Çayırova, Tuzla ve Pendik, kuzeyinde ise Şile bulunmaktadır.

Gebze Nereye Bağlı?

Gebze, Kocaeli'nin en büyük ilçesi olarak karşımıza çıkar. Kocaeli'ne bağlı bir ilçe olan Gebze Marmara bölgesinde bulunmaktadır ve ülkemizin en büyük sanayi kentlerinden biridir.

Gebze'ye Nasıl Gidilir?

Hem büyük şehirlerin transit yolunda olan hem de İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına oldukça yakın olan Gebze için ulaşım da oldukça kolaydır. Havayolu kullanımında genellikle Gebze'ye gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı tercih edilir ve Gebze ile havalimanı arası 28 km'dir. Ayrıca İstanbul'dan Gebze'ye Marmaray ile ulaşım sağlanabilmektedir.