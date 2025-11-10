Haberler Yaşam Haberleri Gebze’de çöken binanın altından sağ kurtulmuştu! Dilara taburcu oldu, ailesinin mezarını ziyaret etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bilir ailesinden annesi, babası ve iki kardeşini kaybederken, taburcu olmasının ardından ilk iş olarak ailesinin mezarını ziyaret etti.

Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü meydana gelmişti. Kiracı olarak yaşadıkları binanın çökmesiyle birlikte enkaz altında kalan Bilir ailesinden anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetmişti. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkarılmış ve ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



TABURCU EDİLDİ


Yoğun bakımda 8 gün tedavi gören Bilir'in sağlık durumu düzelince normal servise alındı. Psikologlar eşliğinde ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisi verilen Dilara Bilir, doktorların onayıyla hastanede geçirdiği 13 günün ardından bugün saat 14.00'te taburcu edildi.



İLK OLARAK AİLESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Hastaneden ayrılan Dilara Bilir, ilk olarak Mevlana Mahallesi'ndeki Merkez Mezarlığı'na giderek annesi Emine, babası Levent, kardeşleri Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir'in mezarı başında dua etti. Bilir'in taburcu işlemlerinin ardından babaannesinin evine yerleştiği öğrenildi.

