Gebze’de çöken binanın altından sağ kurtulmuştu! Dilara taburcu oldu, ailesinin mezarını ziyaret etti

Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü meydana gelmişti. Kiracı olarak yaşadıkları binanın çökmesiyle birlikte enkaz altında kalan Bilir ailesinden anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetmişti. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkarılmış ve ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.