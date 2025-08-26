Gebze’de dehşet: Eşini vurup intihara kalkıştı

Kocaeli Gebze İlçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan Hisar Sitesi'nde yaşanan olayda, Ulutaş ailesinin yaşadığı evden silah sesleri yükseldi. Gelen silah sesleri ile paniğe kapılan komşuları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, 55 yaşındaki Sevgün Ulutaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İddiaya göre, 63 yaşındaki Cengiz Ulutaş, bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartıştıktan sonra tabancasını ateşledi. Eşini öldüren adam, ardından silahı kendisine çevirerek intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cengiz Ulutaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Çiftin dört çocuk sahibi olduğu bilgisi paylaşılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.