Gebze’de mezuniyet balosunda skandal iddia: Kız öğrenciler askılı elbise giydikleri gerekçesiyle törenden atıldı!

Gebze'de bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde yapılan yıl sonu mezuniyet töreninde skandal iddialar ortaya atıldı. Edinilen bilgilere ve iddialara göre, mezuniyet balosuna katılan kız öğrenciler, giydikleri kıyafetlerin askılı olmasından dolayı okul yönetimi tarafından dışarı çıkarıldı. Bu durum, öğrencilerin aileleri arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

AİLELER TEPKİLİ

Mezuniyet balosuna katılmalarına izin verilmeyen kız öğrencilerin aileleri, okulun önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı. Aileler, okul yönetiminin bu tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Veliler, okul yetkililerinin kendilerini "yönetim izin vermiyor" şeklinde savunduklarını belirtti. Yaşanan tepki nedeniyle jandarma okul önünden önlem aldı.

İKİ SENE ÖNCE YÖNETMELİK NEREDEYDİ

Öte yandan okul önünde toplanan veliler şu sözlerle tepkilerini dile getirdi: "Biz aileleri olarak kızlarımızın kıyafetine izin verirken onlar yönetmeliği ortaya koyarak kendilerini savunmaya çalıştılar. İki sene önce okul yönetmeliği neredeydi? Eski servis aracının öğrenci taşımasına izin verip, servis kazasında hayatını kaybeden okul öğrencisine neden sesiniz çıkmadı, yönetmelik demediniz?"

OKUL YÖNETİMİ BÖYLE SAVUNDU

Öte yandan okul yetkilileri ise iddiaları reddetmek yerine, yapmış oldukları uygulamanın okul yönetmeliğine uygun olduğunu belirterek savunma yaptı. Yetkililer, "Yönetim izin vermiyor" açıklamasıyla durumu geçiştirmeye çalıştı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olay, kısa sürede sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı buldu. Vatandaşlar ve öğrenciler, okul yönetiminin bu tutumunu eleştirerek, öğrencilerin kıyafet tercihlerine saygı duyulması gerektiğini savundu.Olayın ardından, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.