Beşiktaş’taki gece kulübü faciasında gözaltı sayısı 11 oldu

Beşiktaş'ta 29 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adıl eğlence merkezindeki yangınla ilgili işyeri teknik servis sorumlusu İbrahim B. Sahne yapımı firma sahibi Dursun Ç. ve sahne yapımı teknik servis firma sahibi Sibel Ç. gözaltına alındı

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Daha önce gözaltına alınan 9 kişiden bir kişi savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı. Bu 3 kişinin gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Gözaltına alınan 11 kişi yarın adliyeye sevk edilecek.