SON DAKİKA: Etiler’de ünlü gece kulübü kundaklanıp sahibi Yusuf Durmuş infaz edilmişti! Flaş detaylar ortaya çıktı

"BİZ YAKARSAK SÖNDÜREMEZLER"

Olayı cep telefonuyla kayda alan S.M. ise "M.A. beni tehdit etti. Zorla beni yanına getirdi. Beni telefonla çekmezsen aileni ve seni de vururum dedi, panik oldum. Olayı yapacağından haberim yoktu. Ateşe verirken de 'biz yakarsak söndüremezler' diye bağırdı" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şüpheli, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.