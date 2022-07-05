Gece kulübü kapısı ölüme açıldı... Silahı ateşleyen koruma tutuklandı!

Ataşehir'de bulunan bir gece kulübünde 5 Haziran tarihinde yaşanan olayda silahlar konuştu. İddiaya göre gece kulübüne girmek isteyen Murat Dinler ve Dinleri'i içeri almak istemeyen kulübün koruması Emre Yılmaz tartışma çıktı. Arbedenin ardından gece kulübüne girmeyi başaran Dinler, işletme sahibi olan Nizamettin Özlü'nün yanına giderek 'Beni nasıl içeri almazsınız' diyerek silah çekti. Bu esnada Dinler'in peşinden gelen Emre Yılmaz, iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti. Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Kulüpte bulunan 4 müşterinin de yaralandığı korkunç olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre Yılmaz, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheli Emre Yılmaz savcılıktan 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"MERMİM VARDI, İSTESEM DAHA FAZLA ATEŞLERDİM"
Hakimlikteki ifadesinde kulübün ortaklarından biri olduğunu söyleyen şüpheli Yılmaz, "Maktulle arkadaşları kulübe geldi. Bazısının elinde bazısının da belinde silah vardı. Maktul içeride havaya doğru ateş etmeye başladı ve silahı ortağım Nizamettin Özlü'ye doğrulttu. Ben de silahı ona doğru doğrulttum. Birden bana ateş etti. Ben hedefinden kaçmaya çalışırken yaralandım ve ateş etmeye başladım. Silahını yere düşürünce ateş etmeyi bıraktım. Mermim vardı, istesem ateşlemeye devam ederdim" diyerek yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
ŞÜPHELİ KORUMA TUTUKLANDI
Hakimlik, kamera görüntülerinde maktulün ölümüne sebep olan silahın şüpheli tarafından ateşlendiğinin görülmesi, şüphelinin silahı ruhsatsız silahla işlemesi, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşması gerekçeleriyle şüpheli Emre Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.