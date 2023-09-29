Haberler Yaşam Haberleri Gece kulübünde turist dolandırıcılığı: 200 bin TL’lik hesaplar havada uçuştu
Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:01 Son Güncelleme: 29.9.2023 11:01

Gece kulübünde turist dolandırıcılığı: 200 bin TL’lik hesaplar havada uçuştu

Turist avcıları, çeşitli bahanelerle turistleri kandırarak Beşiktaş’taki ‘Oasis Clup’ isimli gece kulübüne götürüp ardından 100-200 bin TL’lik hesap çıkardı. Mekan hakkındaki şikâyetler artınca savcılık harekete geçti. Mekan sahibi ve çalışanlara operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde sabah saatlerinde düzenlenen opreasyonda 21 dolandırıcı yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Gece kulübünde turist dolandırıcılığı: 200 bin TL’lik hesaplar havada uçuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Beşiktaş'ta bulunan Oasis Clup isimli gece kulübüyle ilgili çok sayıda ihbar gelmeye başladı. İddiaya göre şüpheliler, tanışma bahanesiyle turistleri kandırıp ardından mekana götürüyordu. Mekana gelen turistlere istemeseler bile alkol servisi yaptıkları, yabancı uyruklu kadınları turistlerin masasına yönlendirdiği ve kasaya gelen turistlerden 100-200 bin TL'ye varan hesap talep ettikleri ileri sürüldü.

TEHDİT VE ZORLA HESAP ÖDETMİŞLER

Yüksek gelen hesapları ödemeyi reddeden mağdurları ise tehdit ve zorla aldıkları öğrenildi. Yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili onlarca turistin Polis Merkezi'ne başvurduğu ve mekandaki şahısların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin devam eden soruşturma dosyaları ve takipsizlik kararı verilen dosyaları olmasına rağmen turistleri ağlarına düşürerek dolandırmaya devam ettiği ortaya çıktı.

TÜM DOSYALAR BİRLEŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyetlerin artmasıyla birlikte düğmeye bastı. Şüphelilerin tüm adli dosyalarını birleştirerek tek bir soruşturma haline getirdi. Yapılan çalışmalardan 2021-2023 yılları içerisinde 80 farklı dolandırıcılık olayı tespit edildi. Bu kapsamda mekan sahibi, işletme müdürü, ve mekanda çalışan yabancı uyruklu kadın şüpheliler hakkında teknik çalışma başlatıldı.

21 DOLANDIRICI YAKALANDI

Çalışma neticesinde, 30 şüpheliye yönelik sabah 06:00'da İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 21 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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Gece kulübünde turist dolandırıcılığı: 200 bin TL’lik hesaplar havada uçuştu
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