Gece kulübünden kovulan gençler motorlarla gelip mekanı taradı: Polis tek tek yakaladı

İstanbul Beyoğlu’nda eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık yapınca kovulan 3 kişi motosikletlerle gelip mekana kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken olayda yaralanan olmadı. Mekan önünde park halindeki araçlara mermi isabet etti. Milyonluk araçta delikler oluştu. Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri tek tek tespit edip gözaltına aldı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi adreste faaliyet gösteren iş yeri 16 Haziran günü sabaha karşı kurşunların hedefi oldu. 3 motosikletli peş peşe gelip mekan önüne kurşun yağdırdı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekiplerince adrese geçilerek yapılan çalışmalarda, iş yerinde herhangi bir isabet olmadığı ancak işyeri sahiplerine ait lüks araçlarda isabetler olduğu görüldü. Olay yerinde 14 adet 9*19mm çaplı kovan ve 1 adet 9*19mm dolu fişek bulundu.

OLAYDAN SONRA HAPSE DÜŞMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerden birinin olayda kısa bir süre sonra daha önceden işlediği suç nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderildiği belirlendi. 20 Yaşındaki O.M.'nin benzer suçtan hapiste olduğu tespit edildi.

HEPSİ TEK TEK YAKALANDI

Gasp Büro ekipleri diğer şahısların yakalanmasına yönelik 6 Ağustos günü sabaha karşı Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde toplam 5 adrese yönelik operasyon yaptı. Operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar tamamlanan tahkikat akabinde adliyeye sevk edildi. Olayda firari olarak aranan son şüpheli ise geçtiğimiz hafta yakalandı. Gözaltına alınan S.A., D.Y. ve E.M. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 yaşındaki E.M. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MEKANDAN KOVULUNCA TARAMAYA GELMİŞLER

Gasp Büro Amirliği ekiplerince olayın arka planına yönelik yapılan çalışmalarda da şüphelilerin olay günü kız arkadaşlarıyla mekansa oturdukları sırada yaptıkları taşkınlıklar sebebi ile mekandan atıldıkları bu yüzden olayı gerçekleştirdikleri değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken 3 motosikletle gelip ateş ettikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

