Gece mesaisindeki müzeler ilgi odağı

Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri, 2025 yılı boyunca 3 milyon 267 bin 641 ziyaretçiyi konuk etti. Ziyaretçi sayısındaki bu artış, kültür turizmine olan ilginin sürdüğünü ortaya koydu. Artan ziyaretçi hareketliliği, gelir rakamlarına da yansıdı. 2025 yılında müze ve ören yeri ziyaretlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 303 milyon TL olarak gerçekleşirken, söz konusu gelir bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi.

ZİYARETÇİ AKINI

Ziyaretçi deneyimini artırmak amacıyla 2025 yılı yaz sezonunda hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulamaları kapsamında Antalya'da önemli ören yerleri gece saatlerinde ziyarete açıldı. Side, Aspendos ve Patara ören yerlerinin yanı sıra Alanya Kalesi, Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi de bu kapsamda gece ziyaretlerine dâhil edildi.