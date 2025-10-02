Gece müzeciliği rekor ilgi gördü! Efes Side ve Galata Kulesi’nde gece ziyaretleri 2 Kasım’a kadar uzatıldı

Gece müzeciliğine rekor derecede ilgi gösterildiğini ve bu ilgiden dolayı sürenin uzatıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı M.Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi. 'Üç… İki… Bir…' Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor...Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar; gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE GECE MÜZECİLİĞİNİ SİDE, GALATA VE EFES'TE 2 KASIMA KADAR UZATILDI

Gelen yoğun talep üzerine ise, Side Örenyeri, Galata Kulesi ve Efes Örenyeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum." 1 Ekim itibarıyla sona eren gece müzeciliği uygulaması, yoğun talep üzerine Efes Örenyeri, Side Örenyeri ve Galata Kulesinde gece ziyaretleri 2 Kasım'a kadar devam edecek.

REKOR ZİYARETÇİ SAYISINA ULAŞILDI

Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılı Haziran–Eylül döneminde düzenlenen gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı.

En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Örenyeri öne çıktı. Gece müzeciliği, ziyaretçilere antik yapıları ve müzeleri gündüzden farklı bir atmosferde deneyimleme imkânı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırıyor.