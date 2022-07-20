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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:50 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:50

Gece Uyuyamamak Neyin Belirtisi? Geceleri Uyku Tutmaması Neden Olur?

Gece uyuyamamak neyin belirtisi sorusu bu sorunla karşılaşan kişilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Uyku problemi çağın en büyük sorunları arasında bulunuyor. Bu nedenle gece uyumak isteyip uyuyamamak birçok kişide karşılaşılan sorunlardan biri. Uyumamak neden olur gibi soruları da soran birçok kişi öncelikle bu sorunun nedenlerini bilmesi gerekir. Geceleri uyku tutmaması neden olur sorularını sizler için araştırdık.

Gece Uyuyamamak Neyin Belirtisi? Geceleri Uyku Tutmaması Neden Olur?

Gece uyuyamamak neyin belirtisi sorusu uyku problemi yaşayanların en çok ilgilendiği konulardandır. Çünkü uyku sorunlarının nedenlerini bilmek sorunu büyük oranda çözmek anlamına gelir. Uyumak isteyip uyuyamamak birçok kişinin rutin yaşamında karşılaşabileceği sorunlar arasında yer alıyor. Bu bakımdan uyuyamamak neden olur sorusuna detaylı bir yanıt bulmak gerekir. Geceleri uyku tutmaması neden olur sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Gece Uyuyamamanın Nedenleri Nelerdir?

Uyku sorunları çağın en ciddi problemleri arasında yer alıyor. Geceleri geç saatlere kadar uyumamak ve sabahları da geç saatlere kadar uyanamamak kişilerin yaşam kalitesini düşüren unsurlar arasında bulunuyor. Ancak geceleri kişiyi uyku tutmamasının birçok farklı nedeninden bahsedilebilir. Geceleri uyuyamama sorunları insomnia olarak da isimlendirilir.

Bu problemi yaşayan kişilerde uykuya dalma sorunu çok sık yaşanır. Çok erken saatlerde uyanma, geceleri de sürekli olarak uykunun bölünmesi en ciddi uyku problemleri arasında yer alır. Bu durumun birçok nedeni bulunur. Hastalar fizyolojik ya da psikolojik nedenlere bağlı olarak uyuyamama sorunu ile karşılaşabilirler.

Uyku Bozukluğu Belirtileri

Geceleri uyumama sorunlarının birtakım belirtileri vardır. Dönemsel olarak ya da hafa sıcaklıklarından dolayı uyumamak geçici durumlardır. Ancak bu durum sürekli olarak tekrarlanıyor ise uzmanlardan yardım almak büyük önem taşır. Bu süreçte uyku bozukluğunun belirtileri hakkında şunlardan bahsetmek mümkündür:

  • Uyuyamama
  • Horlama
  • Aşırı uykulu olma
  • Geceleri terleme
  • Sık sık tuvalete gitme
  • Uykuda nefes duraklaması
  • Uyku sırasında ağız kuruluğu ve burun tıkanması yaşanması
  • Reflü
  • Yorun bir şekilde uyanma
  • Gündüzleri aşırı yorgunluk hissi

Bunların yanında unutkanlığın fazla olması, konsantre olamama, çabuk sinirlenme gibi durumlar da uyku bozukluğu belirtileri arasında yer alır.

Uyku Problemlerine Karşı Alınacak Önlemler

Uyku problemleri konusunda kişilerin alabilecekleri birtakım önlemler bulunur. Bu önlemler hakkında şunları söylemek mümkün olabilir:

  • Her gün aynı saatte uyumaya özen göstermelisiniz.
  • Gün içerisinde mutlaka uyumaktan kaçınmanız gerekiyor.
  • Yürüyüş gibi hafif egzersizler yapmaya özen göstermelisiniz.
  • Sıcak bir duş almalı ve uyuyacağınız yerin iyi havalandırılmış olmasına dikkat etmelisiniz.
  • Geceleri televizyon izlemek yerine kitap okumak en iyi çözümdür.

Bu detaylara dikkat etmek bir nebze de olsa uyku bozukluğunun giderilmesine yardımcı olabilir.

Geceleri Uyku Tutmaması Neden Olur?

Geceleri uyku tutmaması birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sorunun en büyük nedeni psikolojik sorunlardır. Stres, depresyon, işle ilgili yaşanan sorunlar kişilerin geceleri uyku sorunları yaşamalarına neden olabilir. Bu sorunların tedavisi için ilaç tedavileri gerekebilir. Fakat mutlaka uzman bir doktor eşliğinde tedavi başlatılmalıdır.

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Gece Uyuyamamak Neyin Belirtisi? Geceleri Uyku Tutmaması Neden Olur?
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