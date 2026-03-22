Şahinbey ilçesinin Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi üzerindeki Yaşam Hastanesi civarında meydana gelen olayda, Arif Kocaoğlu (20) arkadaşı İbrahim Üğüdür ile caddede motosikletle seyir halindeyken bir araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi, Üğüdür ise yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı Kocaoğlu, yaklaşık bir hafta gördüğü tedaviye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Olaydan sonra kaçarken yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan İbrahim Üğüdür'ün çok sayıda suç kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Üğüdür'ün ifadesinde arkadaşı Arif'in Muhammed ve Ali isimli 2 kişi ile telefonda tartışıp küfürleştiği, bir süre sonra trafikte saldırıya uğradıklarını söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda, 2 arkadaş motosiklet ile seyir halindeyken lüks bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanarak yere düşerken görülüyor. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Bürosu Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şüphelilerden biri yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gece yarısı sokakta kurşun yağmuruna tutuldu! 20 yaşındaki Arif hayatını kaybetti