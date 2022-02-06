Gece yarısı yapılan kanlı pusuda yeni gelişme

Filmleri aratmayan korkunç çatışma Kepez Beldesi İhsan Şenkartal Caddesi, Hamidiye Cami önünde gece 01:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerde henüz kimlikleri tespit edilmeyen 4 saldırgan, çiğ köfte dükkanı bulunan evli ve bir çocuk babası Sercan Yüksel'i (35) konuşmak için Hamidiye Mahallesi'ne çağırdı. Şenkartal Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen Sercan Yüksel, kavşakta yavaşladığı sırada 4 kişi tarafından silahla çapraz ateşe tutuldu.

BAŞINDAN YARALANDI

Kendisine ateş açıldığını gören araç sürücüsü Sercan Yüksel olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarparak güçlükle durabildi. Saldırganlar, duran otomobile ateş açmaya devam ederken; Yüksel, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

SALDIRGANLAR 4 KİŞİ

4 kişi olduğu ileri sürülen saldırganlar, olay yerinden yaya olarak kaçmayı başarırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kanlı pusuda ağır yaralanan Yüksel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yüksel, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Kanlı pusunun ardından saldırganların yakalanması için bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak araç içerisinde ve yolda tespit ettikleri boş kovanları toplayarak incelemeye aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirilirken, polis kaçan saldırganları bulmak için camide ve çevre dükkanlarda bulunan güvenlik kameralarının görüntülerine de el koydu.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER" DEMİŞ

Olayda ağır yaralan Sercan Yüksel'in yakınları kısa sürede hastaneye koştu. Hastane önünde uzun süre gözyaşı döken genç adamın yakınları, Yüksel'in son günlerde çok durgun olduğunu ve "beni öldürmek isteyenler var" dediğini ileri sürdü.

KANLI PUSUDA UYUŞTURUCU İDDİASI

Kanlı pusunun milyonluk uyuşturucu ticaretinden kaynaklandığı ileri sürülürken Sercan Yüksel'in kullandığı otomobilin 2 gün önce Çan'da bulunan S.G'ye ait kiralama şirketinden kiralandığı, aracı kiralayan kişinin ise Yüksel olmadığı tespit edildi.

Öte yandan polisler, Yüksel'in saldırıdan birkaç dakika önce yolda aracını park ederek adres sorduğunu belirledi.