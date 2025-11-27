Gecekondu yangınında can pazarı yaşandı: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2007.Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gecekondudan alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden anne, yoğun dumanlar arasında 4 çocuğunu alarak dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen anne ve 4 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen gecekonduda çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.