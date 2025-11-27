Haberler Yaşam Haberleri Gecekondu yangınında can pazarı yaşandı: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
Gecekondu yangınında can pazarı yaşandı: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

İstanbul Bağcılar’da gecekonduda bilinmeyen nedenle çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2007.Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gecekondudan alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden anne, yoğun dumanlar arasında 4 çocuğunu alarak dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen anne ve 4 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen gecekonduda çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

