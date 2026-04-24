Haberler Yaşam Haberleri Geçen yıl 900 bin kişi Diyanet’e kurban vekâleti verdi
Giriş Tarihi: 24.04.2026

MURAT KARAMAN
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2026 yılı "vekâlet kurban organizasyonu" bilgilendirme toplantısı Adana'da yapıldı. Toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca şunları söyledi: "Geçen sene TDV'ye emanet edilen vekâletle kurban sayısı 898 bin 400 küsurdu. Yani 900 bin insanımız vekâletini Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'ye emanet etti. Kurban keseceğiz diye aldığımız vekâleti başka taraflarda kullanmıyoruz, bize emanet edilen ne varsa onun gereği neyse onu yapıyoruz. Ayrıca bize verilen vekâlet sayısından en az 10 bin kadar fazla kurbanı da ilaveten kesiyoruz, hiçbir vatandaşımızın hakkı zayi olmasın diye."
