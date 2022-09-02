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Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:39

Gecenin Ucunda uyarlama mı gerçek hikaye mi? Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gecenin Ucunda dizisi Star Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Medya gündemini takip edenler diziye dair detayları araştırırken “Gecenin Ucunda uyarlama mı gerçek hikaye mi? Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?” sorularına yanıt arıyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmazken tanıtım fragmanı da yayınlandı. Dizinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti yer alıyor.

Gecenin Ucunda uyarlama mı gerçek hikaye mi? Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği Gecenin Ucunda dizisi Star Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Dizinin senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür yaparken Macide ve Ahmet'in hikayesi seyircinin beğenisine sunulacak. Peki; Gecenin Ucunda uyarlama mı gerçek hikaye mi? Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GECENİN UCUNDA DİZİSİ KONUSU

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede.Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor., Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in aynı isimli kitabından uyarlandı.

"Gecenin Ucunda" dizisi yakında STAR TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLLERDE

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda; Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ,Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

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Gecenin Ucunda uyarlama mı gerçek hikaye mi? Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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