Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği Gecenin Ucunda dizisi Star Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Dizinin senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür yaparken Macide ve Ahmet'in hikayesi seyircinin beğenisine sunulacak. Peki; Gecenin Ucunda uyarlama mı gerçek hikaye mi? Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
GECENİN UCUNDA DİZİSİ KONUSU
Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede.Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor., Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.
ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLLERDE
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda; Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ,Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.