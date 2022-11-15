Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Star TV Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanında ne oluyor?

Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanı ile fenomen dizinin heyecanı devam ediyor. 7. bölümü ile ekranlara salı günleri devam edecek olan Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda, Kadir ve Neslihan Doğulu çiftini ekranlara taşıyor. Dizinin severleri de Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle
GECENİN UCUNDA 8.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Gecenin Ucunda dizisinin 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
GECENİN UCUNDA SON BÖLÜM KONUSU
Kazım tüm ailenin huzurunda Macide'yi Ahmet'e istedikten sonra Macide, Kazım'la yüzleşir ve arasına mesafe koyar. Macide, Ahmet'e artık görüşmek istemediğini söyler. Ahmet son çare olarak Kazım'dan yardım ister. Macide'den uzak durmakta zorlanan Kazım, Ahmet'e yardım etme bahanesiyle tehlikeli bir oyuna başlar.
GECENİN UCUNDA İZLE
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'un kaleme aldığı Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda;
Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay başrolde yer alırken; Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal gibi isimler yer alıyor.