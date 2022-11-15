Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Star TV Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanında ne oluyor?

Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanı ile fenomen dizinin heyecanı devam ediyor. 7. bölümü ile ekranlara salı günleri devam edecek olan Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda, Kadir ve Neslihan Doğulu çiftini ekranlara taşıyor. Dizinin severleri de Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle