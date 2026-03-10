Geçirdiği trafik kazasında ölen uzman onbaşı törenle toprağa verildi

Edinilen bilgilere göre, 8 Mart tarihinde saat 09.15 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan KTKA 2'nci Mekanize Piyade Taburu 3'üncü Mekanize Piyade Bölüğü personeli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş, Lefkoşa'da Nalbantoğlu Hastanesi – Gönyeli Çemberi istikametinde seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç trafik yön tabelasına çarptı.

Kazanın ardından Lefkoşa Merkez Komutanlığı ve Lefkoşa Polis Karakolu ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli incelemeleri başlattı. Ağır yaralanan Mustafa Taş, kaldırıldığı Nalbantoğlu Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Uzman Onbaşı Mustafa Taş için Erdemli'de cenaze töreni düzenlendi. Alata Mezarlığı'nda gerçekleştirilen askeri törenin ardından Uzman Onbaşı Mustafa Taş'ın cenazesini ilçe müftüsü İbrahim Yiğit kıldırdı. Taş dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine ilçe kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkan vekili Fatih Serin, Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan, Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Esat Can Öztürk, Emniyet Amiri Hakan Çim, Mustafa Taş'ın babası Ali Taş, annesi Ümmü Taş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.