Geçmişte babasıyla yaşadığı husumet, cinayetle son buldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Tonya ilçesine bağlı Bayara mezrası Şelenküstü mevkiinde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle yıllardır husumet olduğu öğrenilen ve bu nedenle amcasında kalan Ahmet Kaan, babası Cafer Latifoğlu ile mezrada karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan Latifoğlu, tabancasıyla babası Cafer Latifoğlu'na ateş etti. Kanlar içinde yığılan Cafer Latifoğlu, kaldırıldığı Tonya Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cafer Latifoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ahmet Kaan Latifoğlu olay sonrası suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.