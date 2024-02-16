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Giriş Tarihi: 16.2.2024 19:25 Son Güncelleme: 16.2.2024 19:30

Geçmişte babasıyla yaşadığı husumet, cinayetle son buldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde 26 yaşındaki Ahmet Kaan Latifoğlu, yıllardır husumeti olan babası Cafer Latifoğlu (51) ile mezrada karşılaştı. Yaşanan tartışma sonrası Ahmet Kaan Latifoğlu'nun, babasını üzerinde bulunan tabancasıyla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Geçmişte babasıyla yaşadığı husumet, cinayetle son buldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Tonya ilçesine bağlı Bayara mezrası Şelenküstü mevkiinde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle yıllardır husumet olduğu öğrenilen ve bu nedenle amcasında kalan Ahmet Kaan, babası Cafer Latifoğlu ile mezrada karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan Latifoğlu, tabancasıyla babası Cafer Latifoğlu'na ateş etti. Kanlar içinde yığılan Cafer Latifoğlu, kaldırıldığı Tonya Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cafer Latifoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ahmet Kaan Latifoğlu olay sonrası suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Geçmişte babasıyla yaşadığı husumet, cinayetle son buldu
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