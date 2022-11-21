Geğirince Ne Denir? Dinimizde Geğirdikten Sonra Ne Söylenmesi Gerekir?

Toplum içerisinde sesli bir şekilde geğirmek çoğu zaman hoş karşılanmasa da vücudun otomatik bir tepkimesi olduğu için önlenmesi bir hayli zor olabiliyor. Toplumdan ziyade her an Allah huzurunda olduğunu bilen kişiler yaratıcıya olan saygıdan ötürü geğirince ne denir merak ediyor. İslam dininde ise bu konuya ilişkin hadislere ve açıklamalara yer verilmiştir. Geğirince elhamdülillah denir mi konusu Peygamber Efendimizin geğirme ile ilgili hadislerinde mevcuttur.

Geğirince Ne Denir?

Dinimizce geğirmek, çok yemenin sonucu olarak görülmektedir. Hastalık dışında aç insanın geğirmeyeceği belirtildiği üzere mideyi haddinden fazla doldurarak geğirmeye sebebiyet vermek uygun bulunmaz. Ancak geğirmek çoğu zaman kişinin elinde olmadan gerçekleşen bir vücut tepkisidir. Peki böyle durumlarda, geğirince elhamdülillah denir mi?

Hatibin, İbn-i Ömer rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Aksıran yahut geğiren kişi "Elhamdülillahi alâ külli halin minelhâl" derse, ondan en hafifi cüzzam olan yetmiş hastalık defedilir" buyurmuştur.

Dinimizde Geğirdikten Sonra Ne Söylenmesi Gerekir?

Dinimize göre geğirdikten sonra söylenecek iki farklı kelime vardır. Birisi Allah'tan af dilemek anlamına gelen ''Estağfirullah'' diğeri de şükretmek anlamında kullanılan "Elhamdülillah" tır.

Peygamber Efendimizin Müslüman halkında aktardığı geğirme ile ilgili hadisler de şöyledir:

Bir keresinde, çokça yiyen bir adam geğirmeye başlayınca, Efendimiz adamcağızı:

"Geğirmeyi bırak. Çünkü dünyada çok doyanlar, kıyamet gününde en uzun müddetle aç kalacak olanlardır." diye uyarmıştır. (Tirmizî, Kıyâmet, 37)

"Geğirmeni kısalt. Zira bu dünyada çok doyan, ahirette çok açlık çeker." (Hakim)

Geğirirken yemeklerin üzerine ya da insanlara karşı değil de başı başka tarafa çevirmeli, çok ses çıkmaması için ağzı kapatmaya özen gösterilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Geğirirken, aksırırken sesinizi yükseltmeyin." (Beyheki)