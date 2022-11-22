Geğirmek Abdesti Bozar Mı? Ağızdan Gaz Çıkarınca ve Geğirince Abdest Bozulur Mu?

Geğirmek abdesti bozar mı sorusu özellikle namaz ibadetinde bulunan kişilerin araştırdığı bir sorudur. Namaz ibadeti, abdestsiz bir vaziyette yapılamadığı için insanlar bu konuda hassas olmakta, geğirince abdest bozulur mu sorusunu sormaktadır. Bu çerçevede gündeme gelen sorulardan bir diğeri de sesli geğirmek abdest bozar mı ve geğirince namaz abdesti bozulur mu sualleridir.

Geğirmek Abdest Bozar Mı?

Abdest, bireylerin namaz ve Kur'an'ı Kerim okuma ibadetlerinden önce bedenlerine yaptıkları temizlik işlemidir. Abdesti bozan bir takım durumlar vardır, bunların arasına geğirmek ya da sesli geğirmek de dahil midir merak edilmektedir. Geğirmek, midede bulanan gaz ya da havanın ağız yoluyla dışarı çıkma eylemine verilen bir isimdir. Diğer türlü gaz çıkarma, kanama, uyku, kusma ya da diğer türlü vücuttan (tuvalet ihtiyacı) dışarı beden sıvılarının çıkması abdesti bozmaktadır. Ancak burun akması, hapşırmak, öksürmek, tükürmek veya ağlamak abdesti bozan durumlara dahil değildir.

Geğirince Abdest Bozulur Mu?

Geğirmenin abdest bozup bozmadığı hususunda insanlarda bir kafa karışıklığı ve bilgi karmaşası olduğu ise bir gerçek. Diyanet kaynaklarına ve İslam alimleri fetvalarına baktığımız zaman geğirmenin (sesli ya da sessiz) abdesti bozmadığını görmekteyiz. Gelelim önemli noktaya, kişinin geğirdiği zaman midesinden ağzına kusmaya yakın miktarda sıvı geliyor ise (reflü hastalarında sıklıkla gelişen bir durumdur) namaz abdesti bozulur.