Geleceğe yeni bir nefes! Nesilden nesile fidan dikimi

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde "Nesilden Nesile Fidan Dikim programı düzenlendi. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, belediyede görev yapan yöneticiler, çocuklar ve aileleri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, aile içi iletişimi güçlendirirken katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

FİDANLAR, GELECEK NESİLLER İÇİN TOPRAKLA BULUŞTU

Gelecek nesillere daha yeşil ve sürdürülebilir bir çevre bırakma hedefiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar aile büyükleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi ve diktikleri fidanlara can suyu verdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de etkinliğe katılarak, çocuklar ve ailelerle birlikte fidan dikti. Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleşen programda, çocukların heyecanı ve ailelerin desteği öne çıktı. Kuşakların aynı hedef doğrultusunda bir araya gelmesi, çevre bilincinin küçük yaştan itibaren oluşması adına büyük katkı sağladı.

"ÇOCUKLARIMIZA ÇEVRE FARKINDALIĞINI KÜÇÜK YAŞTA KAZANDIRIYORUZ"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte fidan dikerek geleceğe güzel bir iz bırakıyoruz. Biz sadece fidan dikmekle kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. Suyun tasarruflu kullanılması ve çevrenin korunması konusunda eğitimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Atasözümüzdeki gibi, 'ağaç yaşken eğilir' anlayışıyla çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren doğa bilinciyle yetişmesini önemsiyoruz. Gaziosmanpaşa'da bu bilinçle büyüyen nesiller için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz millet bahçemiz, vatandaşlarımızın doğayla baş başa zaman geçireceği çok huzurlu bir mekan. 180 dönüm üzerine kurulan ormanlık alan içerisinde; oyun parkları, dinlenme ve yürüyüş parkurları gibi birçok imkan yer alıyor. Tüm Gaziosmanpaşalı komşularımızı, millet bahçemize bir kez daha davet etmek istiyorum. Bugün burada bizimle olarak bu anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, katılımcılara sertifika takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya hedefiyle bu tür etkinliklerin sayısını artırarak farklı çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlıyor.