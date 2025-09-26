Geleceğin gazetecileri SABAH’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen UNİDES Projesi kapsamında, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencilerinden oluşan 'Dezenformasyonla Mücadele Öğrenci Topluluğu' üyeleri, öğretim görevlisi Gülten Acar refakatinde SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilciliği ve baskı tesislerini ziyaret etti. Genç meslektaşlarına ev sahipliği yapan SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, 14 gazeteci adayına doğru bilgiye erişim, dezenformasyonun önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi süreçlerine dair mesleki deneyimlerini aktardı. Ramoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür eden Gülten Acar, "Bu ziyaret sayesinde öğrencilerimizin ufku açıldı" dedi.

MATBAAYI GEZDİLER

Bölge Temsilcisi Ramoğlu'ndan basın ve enformasyon alanındaki güncel çalışmalar hakkında bilgiler alan öğrenciler daha sonra SABAH Gazetesi'nin baskı tesislerini gezdi. Öğrenciler, Matbaa Müdürü Gültekin Mındık'tan gazetenin hazırlanışı ve basım süreci hakkında bilgiler aldı. UNİDES Projesi'nin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen bu ziyaretlerle, öğrencilerin dijital çağda doğru bilgiye ulaşma, medya okuryazarlığı ve toplumsal farkındalık konularında bilgi ve deneyim kazanmaları hedeflendi.

"TURKUVAZ MEDYA'DA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Öğrencilerden Sıla Aydemir, "İlk kez bir gazete matbaasını ziyaret ettim. Çok beğendim. Bu ziyaret bizim açımızdan çok iyi oldu. Okulda teorik bilgiler alıyoruz ama şu an bu ortamda bulunmak ayrı bir duygu. Okulumu bitirip bir an önce mesleğe adım atmak istiyorum" dedi. 2. Sınıf öğrencisi Serkan Kaplan ise: "Gazetecilik bölümü okumayı çok istiyordum. Hep istediğim bir alandı, severek okuyorum. Matbaayı ziyaret edip işi mutfağında gördük. Ziyaret sonrası içimden 'Okul bir an önce bitsin de mesleğime adım atayım' dedim. İleride Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan dergi de çalışmak istiyorum" diye konuştu.

GEZİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI

Üniversite son sınıf öğrencisi olan Öykü Yavuz, "Mesleğimi çok seviyorum, spiker olmak istiyorum. İnsanların sesi olmak istiyorum. Matbaayı çok merak ediyordum, çok beğendim. Bu gezi bizim için bulunmaz Hint kumaşı oldu" dedi. Açelya Şair ise duygularını şöyle dile getirdi: "Mesleğimi çok seviyorum. İşin mutfağını görmek çok önemli ve özeldi. Bu gezideki öğrenciler arasında olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Meslek büyüğümüz Ramoğlu'nun deneyimleri kulağıma küpe oldu."