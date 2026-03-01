Geleceğin mühendisleri sahaya indi

Türkiye'nin en kapsamlı robotik organizasyonu olan VEX Robotics Türkiye Şampiyonası, dün İstanbul'da başladı. YETEV (Yeni Türkiye Eğitim Vakfı), Intechne ve Educat işbirliğiyle düzenlenen şampiyona, 28 Şubat–1 Mart tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük kapalı spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 robot ABD'de düzenlenecek VEX Robotics Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Organizasyon, bu yıl ölçeği ve katılımcı sayısıyla bir robot yarışmasının ötesine geçerek adeta dev bir teknoloji festivaline dönüştü. "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda gençlerin teknoloji üreten, sorgulayan ve tasarlayan bireyler olarak yetişmesini hedefleyen şampiyona ilkokuldan liseye uzanan geniş bir yaş grubunu aynı çatı altında buluşturuyor. Savunma sanayii ve yüksek teknoloji alanlarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının çok erken yaşlarda keşfedilmesine imkân tanıyan organizasyon, eğitim ve eğitim teknolojileri dünyasından birçok paydaşı da bir araya getiriyor.

3 BİN 500'DEN FAZLA ÖĞRENCİ

Şampiyona lise düzeyi (VEX V5) ile İlkokul-Ortaokul düzeyi (VEX IQ) olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Aylar süren bölgesel turnuvalarda başarı elde eden 120 takım, mekanik tasarım, otonom yazılım geliştirme ve stratejik planlama alanlarında geliştirdikleri robotlarla yarışıyor. Organizasyonda 3 bin 500'ü aşkın öğrenci ve mentör sahaya çıkıyor. Şampiyonada dereceye giren ve ödül alan takımlar ABD'nin St. Louis kentinde düzenlenecek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics World Championship'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.